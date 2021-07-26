В Набережных Челнах водитель-экстремал повторил трюк из фильма «Форсаж»

Водителю повезло, что между днищем сельхозтехники и дорогой было большое расстояние. Фото: скриншот

В Набережных Челнах на улице Машиностроительная неизвестный водитель автомобиля ВАЗ-2113 повторил трюк из фильма «Форсаж». Экстремал проехал под многотонной техникой. И если в знаменитой кинокартине это была фура, то в Татарстане ее роль «исполнила» сельхозтехника, которая занимается поливом полей.

Она медленно ехала впереди, и легковушка не могла ее обогнать из-за плотного автомобильного потока на соседних полосах. Водитель-экстремал решился на опасный маневр. В этот раз ему повезло обошлось без ДТП – слишком большое расстояние было между днищем сельхозтехники и дорогой. Его трюк засняли другие автомобилисты и выложили сделанную запись в соцсети.

По ней лихача на «тринадцатой» и вычислили сотрудники ГИБДД. Его нашли и составили административный протокол за опасное вождение. Нарушителю положен штраф в 1,5 тысячи рублей.

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