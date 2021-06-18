В Казани полиция начала проверку из-за таксиста, который катал клиентку с открытой дверью

Путь был неблизкий для города-миллионика. А тут еще и денег таксисту платить не захотели. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Казани полицейских заинтересовала запись, выложенная в соцсети. Таксист снял свою клиентку, которая по каким-то причинам отказалась платить. У мужчины, видимо, накипело – он отвез женщину из Юдино в Дербышки. Путь неблизкий для города-миллионика. А тут еще и денег водителю платить не захотели. Вот он и решил «поручить» непокорную пассажирку.

Женщина в теле хотела выйти через открытую дверь, но таксист продолжил движение. Так он и ехал дальше. Причем на такой скорости, что у пассажирки не было никакой возможности выпрыгнуть из салона и не получить травмы. Женщина, отстегнувшая уже ремень безопасности, чтобы не выпасть, вцепилась в него, намотав на руку. Куда в итоге таксист ее увез, неизвестно. На этот вопрос придется ответить полицейским.

Женщине бы закрыт дверь и попытаться решить конфликт без экстрима, но она, по всей видимости, хотела покинуть машину во что бы то ни стало. Фото: скриншот с видео

- В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщили в УМВД Казани.

Там также отметили, что по итогам этой проверки будет вынесено процессуальное решение – кого и как наказать. По крайне мере нарушение правил перевозки пассажиров налицо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани около детсада таксист из пистолета выстрелил в клиентов

Сейчас участники конфликта объясняются в полиции (подробности)