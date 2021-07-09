10 лет назад затонула «Булгария»: Уроки и судьбы волжского «Титаника»

Многотонный теплоход ушел под воду меньше чем за три минуты. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

10 июля 2011 года в Камско-Устьинском районе Волги затонул круизный теплоход. На борту был 201 человек, выжили только 79. Погибли 122 человека, большинство из них женщины и дети…

Под воду – за три минуты

Это был короткий, «пьяный», как называли его между собой речники, тур. Еще при посадке в Казани многие обратили внимание, что корабль сильно наклонен вправо, но особого значения не придали: может неудачно пришвартовали? Теплоход вышел в путь утром 9 июля, прибыл в Болгары в 6 утра 10 го числа. Небольшая экскурсия по остаткам древнего поселения – и в обратный путь. Курс на Казань «Булгария» взяла в 10:15. Многие уснули в своих каютах после ранней прогулки, началась гроза с ливнем. Детей собрали на корме, там для них готовили праздник…

Крен корабля на правый бок заметили все. но "Булгария" все же вышла в рейс. Фото: Никита ПЕРФИЛЬЕВ

Примерно в 12:30 теплоход начинает поворот налево. Сильный ветер с дождем, видимость – почти нулевая. В отчетах Ространснадзора описаны ошибки экипажа: у «Булгарии» и без того был правый крен в 9 градусов, а при повороте он усилился. Иллюминаторы правого борта вошли в воду, за одну минуту в отсеки ворвалось 50 тонн воды…. Капитан решил лечь курсом «на ветер». Но в результате крен увеличился, вода пошла в отсеки со скоростью 125 тонн в минуту. В следующие 5-7 секунд корабль буквально лег на бок и начала тонуть.

Многотонная «Булгария» полностью ушла под воду чуть более чем за две минуты…

Подать сигнал тревоги моряки не могли, радиорубка находилась как раз с правой стороны. Ее залило водой одной из первых. На теплоходе началась паника. Люди дрались за спасательные жилеты, взрослые искали детей и тонули. Экипаж успел развернуть только два спасательных плота….

В числе погибших было 28 детей, к месту трагедии в память о них несли свечи и игрушки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасения ждали два часа

Все, кому удалось выбраться с корабля, два часа в ужасе барахтались в штормовой Волге.. Примерно через полчаса на горизонте появились два судна – сухогруз «Арбат» и толкач «Дунайский – 66», но они не пришли на помощь.

Только ближе к 13:30 к месту трагедии подошел теплоход «Арабелла».

- В этот день была сильная волна, порывистый ветер, дождь. Для моего судна такая погода была приемлемой, а «Булгария»…Я не могу оценивать решение другого капитана. Если бы он подозревал какие-то риски, наверное, не пошел бы в рейс, - вспоминает Роман Лизалин.

Роман Лизалин досконально помнит всю спасательную операцию десятилетней давности Фото: Лика ИСАЕВА

На воду тут же спустили все шлюпки. Несмотря на то, что команда «Арабеллы» попросила всех пассажиров занять свои места в каютах, многие бросились на помощь.

- Женщины собирали для пострадавших теплую одежду. Мужчины помогали экипажу поднимать людей из воды. Была сильная качка, из-за волн боялись кого-то не увидеть. В спасательной операции задействовали всю команду, - вспоминают туристы с «Арабеллы».

Но спасти смогли только 79 человек. Они дрожали от холода, многие были в мазуте, многим нужны были врачи. Среди пассажиров «Арабеллы» оказалось 18 медработников, все они оказывали пострадавшим первую помощь.

Спасенных доставили в Казань. Кадры встречи с родными. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Заплатили штрафы, ушли из профессии

Владимир Путин, тогда премьер РФ, прибыл в Казань через четыре дня после трагедии.

- Это ужасно, что нам приходится платить такую дань за безответственность, за безалаберность, за алчность, за грубое нарушение правил безопасности… Как могло получиться, что компания без лицензии на туристическую деятельность, без лицензии на использование судов могла работать? – эти вопросы Путина членам комиссии были предметом изучения следователей и судей следующие четыре года…

В деле всплыло много деталей: пробоины в корпусе, неисправные двигатели, поддельные документы… Сразу несколько уголовных дел завели на виновников трагедии, в судах допросили десятки свидетелей, на скамье подсудимых оказались шесть человек. Как их наказали, и что стало с ними спустя 10 лет?

Первое заседание суда решили перенести в дворец культуры, такого числа потерпевших не мог вместить ни один зал суда. Фото: Владимир Выручаев.

Первым судили капитана сухогруза «Арбат» Юрия Тучина – за неоказание помощи судну, терпящему бедствие - штраф в 130 тысяч рублей.

Капитану буксира Александру Егорову, который тоже прошел мимо тонущей «Булгарии» выписали штраф в 190 тысяч рублей. Сейчас Тучин и Егоров продолжают работать в сфере речных перевозок.

Серьезные наказания понесли сотрудники надзорных ведомств. Начальник Казанского отдела Ространснадзора Ирек Тимергазеев помогал арендатору «Булгарии» Светлане Инякиной получить лицензию на право пассажирских перевозок, хотя судно не было готово к навигации. Тимергазеева приговорили к 6 годам колонии общего режима, а также запретили ему занимать руководящие должности в течение трех лет.

Экс-главного инспектора Казанского отдела Ространснадзора Владислав Семенов подписал допуск на роковой круиз. За это суд приговорил его к пяти годам колонии. Сейчас он уже на свободе, работает в другой отрасли.

Фамилии всех погибших на "Булгарии" появились на мемориале. Фото: Никита ПЕРФИЛЬЕВ

Неприятная для родственников потерпевших история вышла с судом над экс-старшего эксперта Камского филиала Росречеерства Якова Ивашова. Он выдал разрешение на эксплуатацию «Булгарии». Но в день оглашения приговора – 5 лет колонии – его освободили в зале суда по амнистии. Люди возмутились, решение обжаловали, в итоге Ивашов все же получил реальный срок - 5,5 лет колонии общего режима.

Признали виновным в трагедии и старпома капитана «Булгарии» Рамиля Хаметова, хотя на должность его назначили за несколько недель до крушения теплохода. В круиз он взял с собой свою беременную гражданскую супругу – женщина не выжила. Однако это не смягчило наказания. Хаметов отсидел 6,5 лет в колонии общего режима. Больше в речных перевозках его не видели.

"Булгарию", после того, как подняли со дна, отбуксировали к берегу. Фото: Никита ПЕРФИЛЬЕВ

«Королева круизов» на бобах

Главным фигурантом уголовного дела о крушении теплохода «Булгария» стала субарендатор судна Светлана Инякина. Следствие установило, что теплоход требовал ремонта, но Инякина ничего не предпринимала. Женщина вовсе не была «круизной королевой». Она жила с родителями в скромной квартире на окраине Казани, создавала и банкротила фирмы, чтобы выбраться из долгов… Поэтому и экономила на всем. Экипаж на «Булгарию» набирала далеко не самый лучший и без заключения трудовых договоров.

Свою вину Инякина не признала, но наказание получила суровое.

Светлана Инякина вышла на свободу раньше срока. Фото: Лика ИСАЕВА

7 июля 2014 года суд приговорил Инякину к 11 годам тюрьмы. Однако в июне 2015 года Верховный суд Татарстана решил скостить ей срок до 9,5 лет. Потом Инякиной учли время ее нахождения под стражей, и она вышла на 6 лет раньше – в сентябре 2018 года.

Где сегодня Светлана Инякина – знают только самые близкие родственники. Она сменила имидж, сферу деятельности, говорят, уехала из Татарстана.

МНЕНИЕ

«Российский речной туризм идет к мировым стандартам, но медленно»

Алексей Волков, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).

- Десять лет назад состояние речных судов в нашей стране было печальным, отвратительным. И дело было даже не в их возрасте, а в отсуствии системы контроля и регулирования рченых пассажирских перевозок. Трагедия с «Булгарией» заставила многое пересмотреть, контроль ужесточили. Сегодня флот медленно, но меняется, меняются и экскурсионные маршруты. Поставлено на поток и производство современных лайнеров. Например, известный пятизвездовчный плавучий отель «Мустай Карим», суда такого типа будут появляться, их будет больше.

Развиваются и круизные компании, они вкладывают в модернизацию техники немалые средства, а значит, есть надежда, что у нас вскоре речной флот придет к мировым стандартам качества и безопасности. Есть направление в национальном проекте, есть возможности у инвесторов получать субсидии от государства на развитие речного круизного туризма. Спрос на этот вид отдыха у российского туриста высокий, если не брать в расчет последние годы пандемии, когда сложно всей туристической отрасли.

Подъем "Булгарии" со дна стал настоящей спецоперацией. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В целом, условия работы в речных перевозках строгие, контроль ведется, но все равно мы видим, что местами контроль слабеет. Трагедия забывается. Я вижу одно слабое место – мало полномочий у проверяющих органов. Инспектор лишен возможности выйти вне плана на проверку судна, арестовать судно в случае явных нарушений, опасных для людей. Конечно, нельзя допускать повальных жестких проверок и необоснованных претензий, нельзя мешать бизнесу, но и реакция должна быть оперативной.

БУКВА ЗАКОНА

Что изменилось после трагедии

Массовые проверки в отрасли речного флота, Речного регистра и Ространсназдора продолжались несколько лет после гибели «Булгарии». Прокуроры в декабре 2011 года в итоге признали непригодными к плаванию более 300 речных судов страны.

В июне 2012 года приняли федеральный закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков. В случае отсутствия договора обязательного страхования, перевозчиков- должностных лиц оштрафуют на 40—50 тыс, юрлицам грозит от 500 тысяч до 1 млн рублей штрафа. За гибель пассажира перевозчик обязан выплатить не менее 2,025 млн рублей, в случае причинения вреда здоровью — не менее 2 млн рублей.

В июле 2012 года ужесточили и закон, контролирующий судоходство на внутренних водных путях РФ. Усилены санкции за безлицензионную перевозку пассажиров и введены крупные штрафы за нарушение требований обеспечения их безопасности. Так, за работу без лицензии юрлицо оштрафуют на 400 тыс. рублей.

Забыть последствия тех дней смогли далеко не все. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Каждый из нас боялся наткнуться на ребенка»

Руководитель поисково - спасательной службы Самарской области Олег Моцарь

- Мы прибыли на место трагедии, чтобы помогать поднимать тела погибших, ночью 10 июля. Чтобы вы понимали, на тот момент в России не осталось людей, работающих на затонувших судах. Мы учились на ходу, учились брать с собою запасные баллоны, потому что не было видно манометра, было непонятно, сколько осталось воздуха. Сначала мы думали, вдруг кто-то есть в полостях с воздухом, вдруг кто-то остался в живых? Но первый спуск водолазов не оставил надежды: теплоход лежал на боку, никаких пузырьков нигде не выходит…

Мы не сразу достали из каюты капитана план, до этого работали вслепую, предполагали только в общих чертах, где искать людей. В нижней части судна было много переделок, мы долго не могли понять, что это за помещение, как оно выглядит, где могут быть люди… Если бы больше людей успели оказаться вне теплохода… Но я видел, что окна кают просто не открывались. И мы находили людей в этих каютах...Жутко. Каждый из нас не хотел наткнуться на ребенка. Их поднимали много, при мне 15-20 тел, может быть больше… Это страшная трагедия. И это была плата за фатальные ошибки экипажа и людей на берегу.

В поисково-спасательной операции принимали участие спасатели со всей страны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПАМЯТЬ

«Деньги не вернут детей, но пусть будет в их честь мечеть»

В ту страшную ночь на «Булгарии» утонула семья Киселевых – сотрудница миграционной службы Татарстана Эльвира, ее муж Дмитрий и их трехлетняя дочь Диана. Через год в селе Шапши Высокогорского района появилась мечеть, которую построил Альберт Тазов, отец Эльвиры.

- Десять лет прошло, а сердце все болит. Потерять дочку, внучку, зятя – такое время не лечит, - рассказывает мужчина.

Александр Тазов до сих пор не может смириться с потерей дочери и внучки. Фото: Лика ИСАЕВА

Государство выплатило по миллиону за каждого погибшего. Альберт Тазов собрал все свои деньги, продал дом, чтобы начать строить мечеть. Когда люди узнали о его планах, пришли на помощь. Кто-то материалы привозил, кто-то работал на стройке бесплатно. Архитектор не взял ни копейки за проект. Сейчас в светлых залах мечети идут службы, встречаются родственники погибших на «Булагрии».

А в Сюкеево, на берегу Волги напротив места, где затонула «Булгария» построили мемориал. Каждый проходящий мимо корабль издает громкий протяжный гудок, отдавая дань памяти погибшим.

Мечеть напоминает всем о трагедии 10 июля 2011 года. Фото: Лика ИСАЕВА

СМЕРТЯМ НАЗЛО

Две семьи объединились, потеряв близких на корабле

Семья Лебедевых оказалась на «Булгарии» в полном составе. Глава семьи Сергей был боцманом, его жена Алена – поваром, дети - Дарья и Александр – официанткой и матросом. Когда «Булгария» ушла под воду, всем членам семьи удалось выжить, но Сергей хотел помочь другим пострадавшим. Он то и дело нырял, пытаясь найти выживших. Нырнув в очередной раз, он больше не вернулся.

- Тяжело было это пережить, перед глазами все это стояло, не понимали, как без папы дальше, - рассказывает дочь погибшего Дарья Лебедева.

Однако так бывает, что горе объединяет. Александр Шквалов также работал на «Булгарии». На теплоходе была и его дочь, тоже Дарья, которая, к сожалению, погибла.

После похорон Алена Лебедева и Александр Шкалов часто встречались. Вскоре пара решила жить вместе, и сейчас у них растет дочка, ей уже семь лет.

Дарья Лебедева после трагедии решила поступить в речной техникум, работала на теплоходе. Говорит, что после «Булгарии» стали больше времени уделять инструктажу, постоянно объясняли перед отплытием все до мелочей. Ее муж также связан с речным делом, ходит в рейсы. Сейчас они воспитывают двух детей.

Дарья Лебедева смогла спастись, но потеряла отца. Фото: Лика ИСАЕВА

- Тему случившегося на «Булгарии» мы в семье не поднимаем, не хотим ворошить прошлое, супруг это прекрасно понимает, - рассказала Дарья

Хотел посвятить себя корабельной стезе и брат Дарьи Александр. Он некоторое время работал на судах, но в итоге решил «сойти на берег». Настояла жена. По официальной версии – не хотела отпускать надолго супруга, но и боязнь повторения «Булгарии» тоже сыграла не последнюю роль.