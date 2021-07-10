10 лет со дня крушения теплохода «Булгария»: приговоры судов, и кто вышел на свободу раньше

Самому теплоходу, поднятому со дна, "приговор" был вынесен после всех остальных судов - его распилили на металлолом. Фото: Никита ПЕРФИЛЬЕВ

Крушение теплохода «Булгария» на Волге, в котором погибли 122 человека, произошло 10 июля 2011 года, то есть ровно 10 лет назад. Переполненное туристами судно вышло из Болгара в Казань. По пути его настиг настоящий шторм. В иллюминаторы теплохода, имевшего крен, хлынула вода. «Булгария» затонула за несколько минут. Выжить удалось только 79 людям. Расследование продолжалось несколько лет. Все это время, поднятый со дна, теплоход стоял в затоне Камского Устья и как фигуранты громкого уголовного дела ожидал своей участи.

КАПИТАН СУХОГРУЗА «АРБАТ» ЮРИЙ ТУЧИН

До сих пор некоторые спорят, можно ли было избежать стольких жертв при крушении «Булгарии», ведь в тот момент мимо проходило два других судна – сухогруз «Арбат» и буксир «Дунайский - 66».

Их капитаны и стали первыми, кто ответил в суде – они не оказали помощь терпящим бедствие, прошли мимо. Они тогда объясняли, что ничего бы не смогли сделать, мол, не было спасательных средств. В итоге, пассажиров и членов экипажа «Булгария» спасал другой туристический теплоход -«Арабелла».

Так, сначала состоялся суд над капитаном сухогруза «Арбат» Юрием Тучиным. В Камском Устье, то есть там же, где стояла утонувшая «Булгария», был оглашен первый приговор.

Юрий Тучин стал первым, кого судили по делу о крушении "Булгарии".

Тучин, к слову, свою вину признал и попросил рассмотреть его дело в особом порядке – без допросов свидетелей и потерпевших. Капитану инкриминировали уголовную статью «Неоказание капитаном судна помощи, терпящим бедствие».

- У меня не было спасательных средств, чтобы им помочь. В тех условиях, что тогда были – дождь, ветер, волны, мой «Арбат» бы только передавил их всех. Мне надо было остановиться и стоять, но я этого не сделал. В этом я свою вину признаю, - признался тогда капитан сухогруза.

В итоге 26 декабря 2011 года суд приговорил Юрия Тучина к штрафу в 130 тысяч рублей, хотя он ожидал и более сурового наказания – минимум условный срок.

- Не дай Бог, если такая ситуация повторится. Но тогда я остановлюсь и просто буду стоять, - зарекся тогда капитан «Арбата».

КАПИТАН БУКСИРА «ДУНАЙСКИЙ - 66» АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ

А вот капитан буксира Александр Егоров, который прошел мимо тонущей «Булгарии», в отличие от Тучина, свою вину не признал. В итоге его уголовное дело, возбужденное все по той же статье «Неоказание капитаном судна помощи, терпящим бедствие», в том числе и из-за допросов 79 выживших в том крушении, разбухло до 11 томов. Его рассмотрение по ходатайству потерпевших было перенесено в Московский районный суд Казани.

Александр Егоров до последнего не считал себя виновным.

Во время процесса Егоров утверждал, что сделал тогда все, что мог. Да и к тому же капитан теплохода «Арабелла» Роман Лизалин, чей экипаж в итоге занялся непосредственным спасением тонущих людей, заявил на суде, что сам дал указание «Дунайскому - 66» отойти подальше. Дело в том, что под кормой буксира уже находился человек с «Булгарии» - он был в спасительном круге. Если бы Егоров дал ходу к месту крушения спасшегося могло затянуть под винт буксира.

- Капитан буксира «Дунайский – 66» спросил меня по рации: «Ну что? Помощь нужна?». Я ответил: «Нет, отойди подальше», - рассказывал Роман Лизалин на суде.

Сам же Егоров, правда, потом признался, что, если бы он мог вернуться в прошлое, то все же остановился и подождал, пока спасательная операция не закончится.

В том, что капитан буксира физически не мог ничем помочь тонущим пассажирам теплохода «Булгария», была уверена и его адвокат. Чтобы доказать невиновность своего клиента, защитник даже попросила суд провести следственный эксперимент на воде. Но так как дело рассматривали зимой 2012 года, а для такого эксперимента пришлось бы ждать весны, в данном ходатайстве было отказано. Тем более, что согласно выводам специальной комиссии, Егоров все же мог спасти людей.

- Выражаю соболезнования родственникам погибших на «Булгарии». Я человек флотский и у нас своих не бросают. Я не мог пройти мимо. Надеюсь на справедливость суда, - сказал в своем последнем слове капитан буксира «Дунайский – 66» Александр Егоров.

В итоге, 28 февраля 2012 года суд признал его виновным в неоказании помощи терпящим бедствие и приговорил к штрафу в 190 тысяч рублей.

- Капитану вменяется не гибель людей, а именно факт неоказания помощи. Егоров осознавал опасность для людей, находящихся на плотах, имел возможность оказать им помощь, однако совершил преступное бездействие, уклонившись от этого, - отметила судья при оглашении своего решения.

СУБАРЕНДАТОР ТЕПЛОХОДА «БУЛГАРИЯ» СВЕТЛАНА ИНЯКИНА

И все же главным фигурантом уголовного дела о крушении теплохода «Булгария» стала субарендатор судна Светлана Инякина.

Теплоход был в плохом техническом состоянии, но Инякина ничего не предпринимала для его починки – у нее не было на это денег. К тому же она тогда и так задолжала кредиторам свыше двух миллионов рублей. Поэтому женщина экономила на всем, что можно и нельзя. Даже экипаж набирала без заключения трудовых договоров. Их она, еще до суда, и просила привлечь к уголовной ответственности за произошедшую трагедию. Свою вину Инякина не признала, но тем не менее спустя время попросила прощения у выживших и родственников тех, кто погиб при крушении «Булгарии».

Будучи в долгах, Светлана Инякина экономила на всем, что можно и нельзя.

- Я с семьей собиралась плыть на теплоходе «Булгария». Но в кафе нужно было подготовить свадьбу, да и каюта-люкс была занята, - также заявляла на суде Инякина.

В итоге 7 июля 2014 года суд приговорил субарендатора теплохода к 11 годам колонии общего режима. Женщину признали виновной по следующим уголовным статьям: «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «нарушение правил охраны труда». Инякиной следствие также вменяло и нарушение правил безопасности эксплуатации водного транспорта. Но в последнем суд оправдал женщину с формулировкой: «за отсутствием состава преступления».

А в июне 2015 года Верховный суд Татарстана при рассмотрении ее апелляции и вовсе скостил ей срок до 9,5 лет. Потом Инякиной учли время ее нахождения под стражей, и она вышла на 6 лет раньше изначально назначенного срока – в сентябре 2018 года.

ЭКС-НАЧАЛЬНИК КАЗАНСКОГО ОТДЕЛА РОСТРАНСНАДЗОРА ИРЕК ТИМЕРГАЗЕЕВ

Как было доказано в суде тогда еще начальник Казанского отдела Ространснадзора Ирек Тимергазеев из личной заинтересованности помогал Инякиной в обход всех действующих правил получить лицензию на право пассажирских перевозок. Хоть теплоход «Булгария» и не был готов к навигации.

Также было установлено, что Тимергазеев лично звонил в Самару своему коллеге - руководителю местного отдела, и просил отменить проверку «Булгарии». Дело в том, что Инякиной было, что скрывать от инспекторов – она знала про поломки двигателя теплохода.

Ирек Тимергазеев из личной заинтересованности помогал Инякиной в обход всех действующих правил получить лицензию на право пассажирских перевозок. Хоть теплоход "Булгария" и не был готов к навигации.

- Корабль потопила не бумажка, не акт проверки, а эти злосчастные иллюминаторы! – заявил бывший чиновник на суде, отрицая свою вину.

Тогда же 7 июля 2014 года суд признал Ирека Тимергазеева виновным по уголовной статье «Превышение должностных полномочий из личной или иной заинтересованности». Мужчину приговорили к 6 годам колонии общего режима, а также запретили ему занимать руководящие должности в течение трех лет.

ЭКС-ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР КАЗАНСКОГО ОТДЕЛА РОСТРАНСНАДЗОРА ВЛАДИСЛАВ СЕМЕНОВ

Именно Семенов вместе с Иреком Тимиргазеевым дали положительное заключение о готовности ООО «АргоРечТур» возглавляемому Светланой Инякиной к перевозке пассажиров, когда как оснований к этому не имелось.

Владислава Семенова арестовали через месяц после крушения «Булгарии». Сначала он активно сотрудничал со следствием, но во время суда начал отказываться от своих показаний. Мол, за это его обещали избавить от ареста, но обманули.

- Если бы я чувствовал свою вину, по-настоящему был виновен, я бы себя за эти года сожрал уже! – заявил на суде Семенов.

Сначала Семенов активно сотрудничал со следствием, но во время суда начал отказываться от своих показаний.

Огласили ему приговор, как и всем фигурантам дела о крушении «Булгарии» 7 июля 2014 года. За злоупотребление должностными полномочиями из иной личной заинтересованности Владиславу Смеменову назначили наказание в виде лишение свободы на срок 5 лет с отбыванием его в колонии общего режима.

СТАРПОМ КАПИТАНА «БУЛГАРИИ» РАМИЛЬ ХАМЕТОВ

На эту должность Хаметова назначили за несколько недель до крушения теплохода. В тот злосчастный круиз он взял с собой свою беременную гражданскую супругу – женщина не выжила. Самого Рамиля не стали на время следствия заключать под стражу. Оставили под подпиской о невыезде.

А когда проходил суд старпом капитана «Булгария», который также погиб при крушении, заявил: «Если бы я управлял этим судном, трагедии бы не случилось». Но тогда, по словам мужчины, была не его вахта.

Вместе с Хаметовым на том теплоходе плыла его беременная гражданская жена - она погибла в результате крушения. Фото: скриншот с видео

Несмотря на все вышеизложенное, Хаметова суд все же признал виновным по уголовной статье «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». Старпом был приговорен к 6,5 годам колонии общего режима и тут же был взят под стражу.

ЭКС-СТАРШИЙ ЭКСПЕРТ КАМСКОГО ФИЛИАЛА РОСРЕЧРЕГИСТРА ЯКОВ ИВАШОВ

Тогда в 2011 году еще старший эксперт камского филиала Росречрегистра Яков Ивашов выдал положительное заключение на эксплуатацию теплохода «Булгария».

- Никогда я не мог представить себе, что технически исправное судно можно загубить за неполный месяц навигации до такого состояния и можно после всего этого валить всю вину за неправильную эксплуатацию и допущенные нарушения на тех, кто в момент крушения был на берегу, а сейчас находится под стражей, - заявлял в суде Ивашов.

Его так же признали виновным по уголовной статье «Злоупотребление должностными полномочиями из корыстной и иной личной заинтересованности» и приговорил к 5 годам колонии общего режима. Но тут же прямо в зале суда отпустили на свободу по амнистии в честь 20-летия принятия Конституции России.

Когда Ивашова выпустили по амнистии, потерпевшие по делу крушения "Булгария" назвали решение суда плевком в душу. Фото: Из материалов пресс-служб

Родственники погибших назвали это плевком в душу и обжаловали решение суда. В итоге Яков Ивашов все же получил реальный срок, причем больше изначального, - 5,5 лет колонии общего режима.