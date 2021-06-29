Где и как в Казани можно сделать прививку от короновируса: все пункты вакцинации

В Казани открыто более 40 стационарных пунктов вакцинации. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Казани вакцинацию от коронавируса прошли 137 тысяч 476 человек. В городе работают мобильные бригады по вакцинации около станций метро и прививочные пункты в торговых центрах. «Комсомолка» рассказывает, где можно сделать прививку от коронавируса в Казани.

Пункты вакцинации

В Казани открыто более 40 стационарных пунктов вакцинации, а количество мобильных пунктов постоянно меняется по мере необходимости.

- Клиническая больница №2, телефоны: 8 (843) 5-54-44-53, 5-98-30-03;

- Поликлиника №13, телефоны: 8 (843) 5-55-00-81, 5-98-30-03;

- Поликлиника №17, телефоны: 8 (843) 5-54-19-26, 5-98-30-03;

- Поликлиника №19, телефоны: 8 (843) 5-16-25-75 (78), 5-98-30-03;

- Клиническая больница №7, телефон: 8 (843) 2-21-39-03;

- Клиническая больница №11, телефон: 8 (843) 5-28-03-48;

- Казанская ГКБ №16, телефон: 8 (843) 2-02-34-36;

- Центральная городская клиническая больница №18, телефон: 8 (843) 5-28-20-05;

- Госпиталь для Ветеранов войн, телефоны: 8 (843) 5-60-62-54, 8 (843) 5-64-53-76;

- Поликлиника №7, телефон: 8 (843) 5-28-08-46;

- Поликлиника №8, телефон: 8 (843) 5-98-33-03;

- Поликлиника №10, телефон: 8 (843) 5-23-88-02;

- Поликлиника №18, телефоны: 8 (843) 5-28-07-07, 2-45-40-39;

- Поликлиника №20, телефон: 8 (843) 5-28-03-20;

- Поликлиника №21, телефон: 8 (843) 5-28-09-69;

- Клиническая больница №12, телефон: 8 (843) 571-14-35;

- ГАУЗ «Клиника медицинского университета» Казани, телефон: 8 (843) 264-36-54;

- Республиканская клиническая инфекционная больница, телефон: 8 (843) 231-21-09;

- Университетская клиника КФУ (ул. Чехова, 1A).

С 1 июня жителей Казани начали вакцинировать от коронавируса возле входов в метро. Мобильные бригады работают ежедневно с 7:30 до 18:30 у станций «Авиастроительная», «Северный вокзал», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Горки», «Проспект Победы» и «Дубравная». Но стоит отметить, что из-за аномальной жары некоторые пункты приостановили свою работу. Теперь сделать вакцину можно у четырех станций метро «Авиастроительная», «Яшьлек», «Площадь Тукая» и «Дубравная». Желающим привиться нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Также пункты вакцинации работают в торговых центрах «Мега», «Южный» и «Парк Хаус».

Мобильные прививочные бригады также выезжают на предприятия, на дом к нетранспортабельным, малоподвижным людям.

Как сделать прививку?

Желающие сделать прививку должны обратиться в поликлинику по месту жительства. При подаче заявки нужны полис, паспорт и СНИЛС. После этого вас внесут в лист ожидания и назначат дату и время, когда необходимо явиться на прививку. Записаться нужно только на первую вакцинацию: на вторую запишут автоматически.

Какие вакцины доступны?

На данный момент жителям Татарстана доступны вакцины: «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Есть ли противопоказания у прививки?

Привиться от коронавируса смогут люди с невысокой температурой, также те, кто не участвовал в клинических испытаниях какой-либо вакцины. Прививку можно делать не раньше двух недель после выздоровления от любого инфекционного заболевания и не раньше месяца после какой-либо другой прививки.

Вводить прививку противопоказано при тяжелых аллергических заболеваниях в анамнезе, злокачественных образованиях, беременности и грудном вскармливании.

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