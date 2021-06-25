В Казани из-за жары решили убрать некоторые пункты вакцинации от коронавируса

Пока привиться от коронавируса можно у девяти станций казанского метро. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Казани из-за сильной жары решают какие пункты вакцинации от коронавируса убрать от станций метро. Как сообщил в эту пятницу, 25 июня, на пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков, в такую погоду трудно соблюдать необходимую хладовую цепочку – медикам приходится постоянно обновлять хладагенты в морозильниках, где при низких температурах должна храниться вакцина.

По словам Жаворонкова, от каких именно станций казанского метро будут убирать мобильные прививочные пункты, определят по уровню их востребованности в том или ином месте, то есть по активности самого населения.

Отметим, что сейчас пока вакцинироваться можно у следующих станций: «Авиастроительная», «Северный вокзал», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Горки», «Проспект Победы» и «Дубравная».

Прививки там делают с 7.30 до 18.30, при себе необходимо лишь иметь паспорт и СНИЛС.