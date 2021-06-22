Впервые в Татарстане прививать от коронавируса во дворах начали именно в Казани

Это было сделано, для большего охвата прививочной кампанией пожилых горожан. Фото: @klinika16_kzn

С этого вторника в Казани начали вакцинировать от коронавируса во дворах жилых домов. Такую практику первыми в Татарстане сейчас осваивают прививочные бригады поликлиники ГКБ №16.

- Дело в том, что мы столкнулись с тем, что нашим прикрепленным пациентам 60+ в силу возраста бывает сложно добраться до поликлиники, чтобы сделать прививку. Кроме того, многие наши бабушки и дедушки опасаются идти в поликлинику, справедливо полагая, что там возможно больных людей больше, чем в их родном дворе, - пояснили свое решение в поликлинике.

Первым местом, где прошла такая процедура вакцинации, стал двор дома №85 на улице Декабристов. Далее прививочные бригады - участковый врач-терапевт, медсестра в машине «скорой помощи» с сумкой-холодильником, должны отправиться по другим адресам.