В сфере услуг Чувашии пересчитают вакцинированных от коронавируса

Также предлагается с 1 июля в кафе и ресторанах, а также в общественном транспорте, объектах спорта и культуры ввести создание covid-free-зон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На совещании в правительство Чувашии глава республики Олег Николаев дал поручение к 28 июня подсчитать в процентном соотношении количество привитых от коронавируса работников сферы услуг. На основании этой информации будет приниматься решение о возможном введении в Чувашии дополнительных ограничительных мер.

Так, уже предлагается с 1 июля в кафе и ресторанах, а также в общественном транспорте, объектах спорта и культуры ввести создание covid-free-зон. Например, при входе в общепит у посетителей будет запрашиваться сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Таких клиентов при этом не будут брать в расчет при 75% лимите заполняемости залов заведений.

- Ситуация складывается крайне напряженная. Нам приходится разворачивать дополнительные койки, возвращать обратно в режим ковидных стационаров ранее переведенные в плановый режим учреждения здравоохранения. Надо отметить рост ежедневно заболевающих и подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Самый доступный, самый правильный, самый нужный инструмент для нас сейчас – это максимально быстрая вакцинация людей, – сказал Олег Николаев.

На сегодня в Чувашии коэффициент распространения коронавируса составляет 1,07, когда как по стране этот показатель равен 1,1. Суточный темп прироста заболевших в республике - 0,2%.