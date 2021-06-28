Власти Татарстана не стали разрабатывать ограничения для непривитых от коронавируса

Вместо этого, как утверждается, в республике есть предприятия, где привившихся сотрудников поощряют. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Татарстане не планируется введение жестких мер для тех, кто не привился от коронавируса. Вместо этого в республике занимаются наращиванием темпов вакцинации. Например, в некоторых предприятиях и организациях руководство поощряет сотрудников, сделавших прививку – отгулы и премии. Об этом «Ъ-Казань» сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

При этом, по ее словам, вакцинация — это осознанное решение каждого отдельно взятого человека, а какие-либо запреты и ограничения тут проблему глобально не решат.