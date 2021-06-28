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Общество28 июня 2021 13:37

Власти Татарстана не стали разрабатывать ограничения для непривитых от коронавируса

Введение жестких мер не планируется
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Вместо этого, как утверждается, в республике есть предприятия, где привившихся сотрудников поощряют.

Вместо этого, как утверждается, в республике есть предприятия, где привившихся сотрудников поощряют.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Татарстане не планируется введение жестких мер для тех, кто не привился от коронавируса. Вместо этого в республике занимаются наращиванием темпов вакцинации. Например, в некоторых предприятиях и организациях руководство поощряет сотрудников, сделавших прививку – отгулы и премии. Об этом «Ъ-Казань» сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

При этом, по ее словам, вакцинация — это осознанное решение каждого отдельно взятого человека, а какие-либо запреты и ограничения тут проблему глобально не решат.