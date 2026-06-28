На месте происшествия продолжают работу представители экстренных служб. Фото: прокуратура Татарстана. Перейти в Фотобанк КП

Хлопок произошел в воскресенье, 28 июня, утром в Набережных Челнах. По словам очевидцев, взрывной волной были выбиты стекла нескольких квартир многоквартирного дома на проспекте Мира.

В Набережных Челнах 28 июня 2026 в доме произошел взрыв бытового газа

Как оказалось, в однокомнатной квартире на втором этаже дома 11/09 на кухне произошел взрыв газовоздушной смеси – опасный коктейль из газа и воздуха. Со стороны кухни окно со стеклами вылетело на улицу. После произошедшего жильцов подъезда №11, где все произошло, оперативно эвакуировали.

Хлопок произошел в квартире на втором этаже. Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов

Пострадавшие при взрыве газа в Набережных Челнах 28 июня 2026

В результате хлопка газовоздушной смеси в доме 11/09 пострадала женщина. Предположительно, хозяйка той самой квартиры. Ее с места происшествия с ожогами госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнах. Пациентке оказывается вся необходимая помощь. Также известно еще об одном пострадавшем. Это соттрудник ДПС, который зашел в квартиру после взрыва и вывел оттуда ее хозяйку. Полицейский отравился продуктами горения.

Причина взрыва газа в Набережных Челнах 28 июня 2026

Для выяснения причин и обстоятельств взрыва газовоздушной смеси в многоэтажке Набережных Челнов на место происшествия прибыли не только представители экстренных служб, но полиции, следственного комитета и прокуратуры. Ведется процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение – возбуждать или не возбуждать уголовное дело по факту произошедшего. В свою очередь сейчас прокуратура проверяют соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. По одной из версий, хлопок мог произойти из-за утечки бытового газа и неосторожности при курении.

Последствие взрыва газа в Набережных Челнах 28 июня 2026

После хлопка газовоздушной смеси в доме 11/09 Набережных Челнов на место происшествия прибыл также и мэр города Наиль Магдеев. Специалисты, проводившие первоначальный осмотр, рассказали градоначальнику, что риска обрушений конструкций в подъезде с поврежденной в результате взрыва квартире нет. Электричество, отключенное в связи с произошедшем вместе с другими коммуникациями, уже вернули в подъезд. Жильцам, которые эвакуировались, разрешили вернуться в свои квартиры.

В настоящее время представители администрации города собирают все необходимые данные и составляют соответствующие акты. Одновременно с этим идет уборка осколков от выбитых окон во дворе дома.

Двор начали очищать от осколков выбитых из окон стекол, наружу вынесли плиту из поврежденной квартиры. Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов

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