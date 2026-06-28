В Челнах жильцов дома, где произошел взрыв газа, начали пускать в квартиры

Двор начали очищать от осколков выбитых из окон стекол, наружу вынесли плиту из поврежденной квартиры. Фото: пресс-служба администрации Набережных Челнов

После взрыва газовоздушной смеси в многоэтажке 11/09 на проспекте Мира Набережных Челнов жители подъезда №11, где все произошло, были оперативно эвакуированы. Напомним, хлопок бытового газа был зафиксирован в однокомнатной квартире на втором этаже. Были выбиты окна и стекла в них. Пострадала ее хозяйка. Женщину с ожогами увезли в местную больницу. Проводятся доследственная и прокурорская проверки.

На место происшествия выехал мэр города Наиль Магдеев. Как ему доложили, опасности разрушений конструкций в подъезде нет, электричество, ранее отключенное в связи с произошедшим, снова начали подавать. Эвакуированные жильцы начали возвращаться в свои квартиры.

«Сейчас составляются соответствующие акты, проводится уборка придомовой территории», - сообщает пресс-служба администрации Набережных Челнов.

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