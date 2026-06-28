В многоэтажке Набережных Челнов произошел взрыв газовоздушной смеси

В настоящее время правоохранители и специалисты устанавливают причины произошедшего. Фото: прокуратура Татарстана. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 28 июня, в многоэтажке на проспекте Мира Набережных Челнов произошел взрыв. Как оказалось, в одной из квартир воспламенилась газовоздушная смесь, сообщает прокуратура Татарстана. По предварительным данным, пострадали два человека, повреждения зафиксированы только в помещении, где все произошло.

По данному факту проводится доследственная и прокурорская проверки. Для установления всех обстоятельств и оперативной координации с экстренными службами на место происшествия прибыл заместитель прокурора города Марат Шрша.

Надзорный орган вместе со специалистами, в том числе проверят соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. При выявленных нарушениях будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

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