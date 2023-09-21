Топ-5 скрытых мест Казани, о которых мало кто знает

От трущоб до Минюста, пройдемся по старому и новому городу. Фото: Рамиль ГАЛИ

Устали от классических туристических мест в Казани, где уже вы были и не раз? «Комсомолка» решила поделиться с вами некоторыми малоизвестными, но удивительными местами, которые, можно сказать, скрыты от всех. В этом нам поможет гид по Казани Ксения Измалкова.

Марусовка

Часто ли вы заглядываете во дворы домов, прогуливаясь по Казани? Например, зайдя в один из таких, можно окунуться в дух дореволюционной России. Речь идет о части трущобного района Марусовка, которая сохранилась во дворе дома №26 по улице Пушкина.

Еще в XIX веке бывший крепостной крестьянин Лупп Марусов стал приобретать по дешевой цене друг за другом дома, сносил их, возводил новые, а после - сдавал квартиры и койки в аренду. За 40 лет он возвел несколько десятков домов на маленькой территории - это было самое дешевое жилье в Казани, где обитали бедные студенты, артисты, обедневшие чиновники и не только.

Одним из известных жителей Марусовки был Федор Шаляпин. Будущий оперный певец родился в небогатой семье, поэтому его родители не могли позволить себе более дорогое жилье. Однако из Марусовки им пришлось уехать, так как их домик, расположенный на краю холма, покосился и скатился в обрыв. Напомним, ранее в честь 150-летия со дня рождения Шаляпина мы рассказывали, какие еще места его жизни и творчества можно посетить в Казани.

Около года прожил здесь и Максим Горький. Собираясь поступать в казанский университет, он гостил у друга Гурия Плетнева в одной из комнат дома №26е по улице Пушкина. В «Моих университетах» Горький описал его жилье: «Плетнев помещался в коридоре под лестницей на чердак, там стояла его койка, а в конце коридора у окна: стол, стул, и это - все».

Сегодня от старой Марусовки почти ничего не осталось. На месте трущоб возвели многоэтажки, а сами здания разрисовали граффити. Единственный жилой дом исторического района остался по адресу: улица Щапова, 11.

Одним из известных жителей Марусовки был Федор Шаляпин. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Деревянная Казань

Что осталось от старой застройки Казани - так это малочисленные деревянные дома. Они сохранилась на улицах Ульянова-Ленина, Волкова и Калинина. Их часто называют «Три горы», так как в прошлом улицы именовались Первая гора, Вторая гора и Третья гора соответственно. Здесь проживали преподаватели университетов, медики и представители духовенства, а еще Владимир Ленин и поэт Велимир Хлебников.

Старинные деревянные домики можно увидеть на улицах Хади Атласи, Ремесленной, Низенькой, Курашова и Овражной. В них до сих пор продолжают жить люди. С 2016 года реставрацией домов занялись волонтеры фестиваля «Том Сойер Фест». Узнать их можно по желтым информационным табличкам.

В некоторых деревянных домах до сих пор живут люди. Фото: Личный архив героя публикации

Улица Нагорная

Улица находится прямо на краю холма над Дворцом Земледельцев. Во-первых, это отличное место для того, чтобы почувствовать себя как бы «за скобками» туристических маршрутов. Внизу – нескончаемые потоки туристических групп, а наверху полная тишина – здесь обычно мало людей. Во-вторых, здесь можно прикоснуться к истории, пройдя вдоль остатков башни и стены Богородицкого монастыря XIX века.

Особенно красиво гулять по Нагорной во время заката. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Дворик за Национальным музеем Татарстана

Если зайти во двор жилого дома по адресу: улица Кремлевская 2А/4, через ворота со стороны Чернышевского, по лестнице со стороны Профсоюзной или через калитку Иоанно-Предтеченского монастыря, парадные декорации резко сменятся. Территория полузаброшенная и, надо сказать, грязная, но по-своему атмосферная. Сложно поверить, что несколько столетий назад здесь было буквально не протолкнуться: это была территория так называемого Толкучего рынка, или Толчка – главного торга в Казани. О былой истории напоминает лишь Гостинодворская церковь с разобранными в советское время шатрами. Когда-то тут даже служил будущий патриарх Гермоген.

Где-то здесь, во дворе, находился и тюремный каземат, где держали Емельяна Пугачева и откуда он впоследствии сбежал - еще перед тем, как стать самым знаменитым бунтовщиком Российской империи. Вдобавок отсюда открывается отличный вид на улицу Баумана.

Так выглядит дворик за Национальным музеем Татарстана. Фото: Личный архив героя публикации

Квартал Министерства Юстиции

Обычно новые достопримечательности быстро находят популярность у туристов, но квартал Минюста, открытый в августе 2022, сложно назвать избитой локацией. Возможно, из-за удаленности от центра, а возможно, для кого-то это и не достопримечательность вовсе. Тем не менее, здесь тихо, уютно и малолюдно. Все очень компактно: несколько симпатичных домиков, памятник первому министру юстиции России Гавриле Романовичу Державину и вид на Средний Кабан. Сюда можно приехать ради пары интересных и оригинальных фотографий.

В квартале Минюста можно сделать несколько интересных фотографий. Фото: Личный архив героя публикации

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