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Общество21 сентября 2023 13:11

Топ-5 скрытых мест Казани, о которых мало кто знает

Рассказываем о локациях, в которых бывали Федор Шаляпин, Максим Горький, Владимир Ленин, патриарх Гермоген и Емельян Пугачев
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
От трущоб до Минюста, пройдемся по старому и новому городу.

От трущоб до Минюста, пройдемся по старому и новому городу.

Фото: Рамиль ГАЛИ

Устали от классических туристических мест в Казани, где уже вы были и не раз? «Комсомолка» решила поделиться с вами некоторыми малоизвестными, но удивительными местами, которые, можно сказать, скрыты от всех. В этом нам поможет гид по Казани Ксения Измалкова.

Марусовка

Часто ли вы заглядываете во дворы домов, прогуливаясь по Казани? Например, зайдя в один из таких, можно окунуться в дух дореволюционной России. Речь идет о части трущобного района Марусовка, которая сохранилась во дворе дома №26 по улице Пушкина.

Еще в XIX веке бывший крепостной крестьянин Лупп Марусов стал приобретать по дешевой цене друг за другом дома, сносил их, возводил новые, а после - сдавал квартиры и койки в аренду. За 40 лет он возвел несколько десятков домов на маленькой территории - это было самое дешевое жилье в Казани, где обитали бедные студенты, артисты, обедневшие чиновники и не только.

Одним из известных жителей Марусовки был Федор Шаляпин. Будущий оперный певец родился в небогатой семье, поэтому его родители не могли позволить себе более дорогое жилье. Однако из Марусовки им пришлось уехать, так как их домик, расположенный на краю холма, покосился и скатился в обрыв. Напомним, ранее в честь 150-летия со дня рождения Шаляпина мы рассказывали, какие еще места его жизни и творчества можно посетить в Казани.

Около года прожил здесь и Максим Горький. Собираясь поступать в казанский университет, он гостил у друга Гурия Плетнева в одной из комнат дома №26е по улице Пушкина. В «Моих университетах» Горький описал его жилье: «Плетнев помещался в коридоре под лестницей на чердак, там стояла его койка, а в конце коридора у окна: стол, стул, и это - все».

Сегодня от старой Марусовки почти ничего не осталось. На месте трущоб возвели многоэтажки, а сами здания разрисовали граффити. Единственный жилой дом исторического района остался по адресу: улица Щапова, 11.

Одним из известных жителей Марусовки был Федор Шаляпин.

Одним из известных жителей Марусовки был Федор Шаляпин.

Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Деревянная Казань

Что осталось от старой застройки Казани - так это малочисленные деревянные дома. Они сохранилась на улицах Ульянова-Ленина, Волкова и Калинина. Их часто называют «Три горы», так как в прошлом улицы именовались Первая гора, Вторая гора и Третья гора соответственно. Здесь проживали преподаватели университетов, медики и представители духовенства, а еще Владимир Ленин и поэт Велимир Хлебников.

Старинные деревянные домики можно увидеть на улицах Хади Атласи, Ремесленной, Низенькой, Курашова и Овражной. В них до сих пор продолжают жить люди. С 2016 года реставрацией домов занялись волонтеры фестиваля «Том Сойер Фест». Узнать их можно по желтым информационным табличкам.

В некоторых деревянных домах до сих пор живут люди.

В некоторых деревянных домах до сих пор живут люди.

Фото: Личный архив героя публикации

Улица Нагорная

Улица находится прямо на краю холма над Дворцом Земледельцев. Во-первых, это отличное место для того, чтобы почувствовать себя как бы «за скобками» туристических маршрутов. Внизу – нескончаемые потоки туристических групп, а наверху полная тишина – здесь обычно мало людей. Во-вторых, здесь можно прикоснуться к истории, пройдя вдоль остатков башни и стены Богородицкого монастыря XIX века.

Особенно красиво гулять по Нагорной во время заката.

Особенно красиво гулять по Нагорной во время заката.

Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Дворик за Национальным музеем Татарстана

Если зайти во двор жилого дома по адресу: улица Кремлевская 2А/4, через ворота со стороны Чернышевского, по лестнице со стороны Профсоюзной или через калитку Иоанно-Предтеченского монастыря, парадные декорации резко сменятся. Территория полузаброшенная и, надо сказать, грязная, но по-своему атмосферная. Сложно поверить, что несколько столетий назад здесь было буквально не протолкнуться: это была территория так называемого Толкучего рынка, или Толчка – главного торга в Казани. О былой истории напоминает лишь Гостинодворская церковь с разобранными в советское время шатрами. Когда-то тут даже служил будущий патриарх Гермоген.

Где-то здесь, во дворе, находился и тюремный каземат, где держали Емельяна Пугачева и откуда он впоследствии сбежал - еще перед тем, как стать самым знаменитым бунтовщиком Российской империи. Вдобавок отсюда открывается отличный вид на улицу Баумана.

Так выглядит дворик за Национальным музеем Татарстана.

Так выглядит дворик за Национальным музеем Татарстана.

Фото: Личный архив героя публикации

Квартал Министерства Юстиции

Обычно новые достопримечательности быстро находят популярность у туристов, но квартал Минюста, открытый в августе 2022, сложно назвать избитой локацией. Возможно, из-за удаленности от центра, а возможно, для кого-то это и не достопримечательность вовсе. Тем не менее, здесь тихо, уютно и малолюдно. Все очень компактно: несколько симпатичных домиков, памятник первому министру юстиции России Гавриле Романовичу Державину и вид на Средний Кабан. Сюда можно приехать ради пары интересных и оригинальных фотографий.

В квартале Минюста можно сделать несколько интересных фотографий.

В квартале Минюста можно сделать несколько интересных фотографий.

Фото: Личный архив героя публикации

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