13 февраля отмечается 150 лет со дня рождения великого оперного певца Федора Шаляпина.

Туристическому маршруту по центру столицы Татарстана, связанному с казанским этапом жизни и творчества Федора Шаляпина, в этом году исполняется 75 лет. В честь 150-летия со дня рождения артиста корреспонденты «КП-Казань» прошлись по местам его жизни и творчества в городе. Рассказываем, как все изменилось с тех времен.

Дом, в котором родился Шаляпин

Давайте начнем нашу экскурсию с улицы Пушкина на которой до сих пор стоит Дом купца Лисицина. Именно в нем, а если быть точнее, в одной из деревянных пристроек 13 февраля 1873 года появился на свет Федор Иванович Шаляпин. Родился будущий певец в семье простых крестьян. К сожалению, тот самый пристрой не сохранился до наших времен – его разобрали на дрова в годы гражданской войны. Поэтому сейчас можно увидеть лишь основное здание.

В доме, где родился Шаляпин работает кафе и продают сладости. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Сам Дом Лисицина долгое время стоял в плачевном состоянии, без крыши. Нынешний хозяин и вовсе намеревался его снести, однако ему не разрешили этого сделать, так как здание считается памятником культурного наследия. В настоящий момент его отреставрировали, однако детального исторического восстановления не произошло. Непосредственно в сам день рождения певца в 2023 году здесь установят мемориальную табличку, чтобы, таким образом, увековечить память певца.

БОЯЛИСЬ, ЧТО МОЖЕТ УМЕРЕТЬ

Федор Шаляпин появился на свет довольно болезненным, вдобавок мальчик родился зимой. Побоявшись того, что младенец может умереть некрещенным, родители решили срочно отправиться к священнику в Богоявленский собор, который располагается в нескольких минутах ходьбы от дома Дома купца Лисицина - на улице Баумана. В этом месте в спешке и был крещен Федор Шаляпин. Сейчас в соборе ежегодно в день рождения певца проводятся торжественные богослужения.

Пройдя от него около ста метров, мы с вами окажемся у знаменитого памятника Федору Шаляпину. Его установили практически в начале главной пешеходной улицы Казани. Статно возвышается оперный певец, держа в руке шляпу и плащ. Среди местных жителей ходит поверье – если потереть скульптуру великого певца за ботинок, то человека непременно ожидает успех в творчестве. Может поэтому, особенно летом, здесь выступает так много уличных певцов. Поди нет, нет и тоже потрут ботинок на удачу.

Памятник Шаляпину установили в центре Казани - на улице Баумана. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Кстати, согласно авторскому замыслу памятник изображает Шаляпина из 1922 года, когда он попрощался с Казанью и насовсем уехал из тогда еще советской России. Сам же монумент был установлен лишь в 1999 году. Поводом для его открытия стал Международный музыкальный фестиваль имени Федора Шаляпина, который проходит в Казани с 1982 года и является старейшим фестивалем оперного искусства в России.

РАБОТАЛ С ДЕВЯТИ ЛЕТ

Далее мы поднимаемся по улице Университетская и оказываемся на пересечении с улицей Профсоюзной. Чуть правее и будет Дом Перцова. В нем маленький Федор обучался сапожному ремеслу у казанского ремесленника Андреева. Семья Шаляпиных жила довольно бедно, поэтом с Федор начал работать с измальства - с девяти лет. Вот только относился он к этому без особого интереса – его больше привлекало творчество.

В этом доме Шаляпин в детстве обучался сапожному ремеслу. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Так, например, юный Федор любил часто смотреть представления на Николаевской площади, куда мы попадем, если пройдем вверх по улице Университетская. Сейчас на этом месте расположен небольшой Ленинский сад, а когда-то здесь простиралась обширная площадь с замощенными дорожками, торговыми рядам, на которых продавали дрова, мясо и овощи. Главной достопримечательностью площади были два балагана – деревянные здания для представлений. Во время масленицы, пасхи и святок здесь выступали гармонисты, балалаечники, певцы, гимнасты и танцоры. Все это настолько нравилось Шаляпину, что он однажды вместе с ровесниками пытался устроить похожее представление. Бывало, стащит из дома мамину юбку и наденет ее на себя, как будто это костюм клоуна. На голову примерит бумажный колпак, разрисует лицо и начнет представление, рассказывается в книге Сергея Гольцмана «Ф.И. Шаляпин в Казани».

Бывшая Николаевская площадь, теперь она называется Ленинский сад. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

МЕСТО ПРОВАЛЬНОГО ДЕБЮТА

Еще 12 минут ходьбы и мы оказываемся у стадиона «Динамо», на месте которого раньше находился Панаевский сад. У 14-летнего Федора появилась возможность дебютировать на его летней эстраде. Ему предложили исполнить роль жандарма Роже в спектакле «Бродяги», однако выступление завершилось полным провалом. Выйдя на сцену, Шаляпин не смог ни пошевелиться, ни произнести хоть слова. Несмотря на сильный стресс, Федор все-таки мечту о сцене не бросил.

На месте Панаевского театра теперь стоит стадион. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

В продолжение нашей прогулки заглянем в бывшую Казанскую уездную земскую управу. В 1886 году Федор поступает сюда на службу в качестве переписчика бумаг и получает жалование в размере 10 рублей. На службу ходил вместе с отцом и был горд этому. Спустя четыре года Федор Шаляпин увольняется из управы, так как ему был трудно совмещать работу и выступления в театре. В то время он уже работал статистом. Сейчас на месте управы располагается Казанский музыкальный колледж имени Ильяса Аухадеева, а рабочее место Шаляпина превратилось в одну из учебных аудиторий образовательного учреждения.

Бывшая Казанская уездная земская управа, в которой работал Шаляпин. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ В КАЗАНИ

Завершить наш познавательный маршрут, предлагаем на площади Свободы, которая до революции именовалась Театральной. В 1852 году около нее было возведено каменное здание театра. Здесь ставились как драматические, так и оперные спектакли. Выступал на этой сцене и Федор Шаляпин. У здания оказалась трагическая судьба: оно дважды горело в 1860 и 1874 годах, после чего его перестроили, расширив практически в полтора раза. Однако третий пожар 1919 года окончательно уничтожил здание.

Бывшая Театральная площадь, которая теперь именуется площадью Свободы. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Одним из значимых мест для Шаляпина на Театральной площади, несомненно, являлся зал Дворянского собрания (нынешняя Казанская Ратуша). Именно здесь в 1909 году в последний раз в родном городе выступал перед земляками Федор Шаляпин. К началу концерта у входа в здание собралось множество казанцев, было не протолкнуться. В самом зале собралось такое большое количество зрителей, что некоторые даже садились прямо на сцену возле певца. Его выступление прошло с большим успехом и закончилось далеко за полночь. Публика долго не хотела отпускать прославленного земляка.

В зале Дворянского собрания (сейчас Казанская ратуша) прошел последний концерт Шаляпина в его родном городе. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

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