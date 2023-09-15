Игра с действующим чемпионом пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В воскресенье, 17 сентября, казанский «Рубин» встретится с ФК «Зенит» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. Игра с действующим чемпионом пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в 16.30. Рассказываем, что происходит в «Рубине» перед этой игрой.

Солтмурад Бакаев перешел в «Родину»

24-летний полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев отправился в московский клуб «Родина». Футболист будет выступать на правах аренды до окончания сезона 2023/24.

Напомним, Бакаев перешел в казанский клуб в январе 2020 года из «Спартака», подписав 5-летний контракт. За «Рубин» он сыграл 92 матча, забил 6 голов и сделал 7 голевых передач.

«Рубин» подпишет контракт с экс-игроком «Урала» Лазаром Ранджелковичем

«Рубин» намерен подписать контракт с сербским полузащитником Лазаром Ранджелковичем. Он является бывшим игроком екатеринбургского «Урала».

За 26-летнего футболиста заплатят 1,5 миллиона евро. Сейчас права на Ранджеловича принадлежат «Олимпиакосу».

Дрезгич, Шамов, Вада, Чумич - теперь игроки «Рубина»

Трансферы на этом не закончились. «Рубин» подписал двухлетний контракт с аргентинским центральным полузащитником Валентином Вадой. В клуб также перешли сербский центральный защитник Урош Дрезгич, нападающий и полузащитник Никола Чумич. Пополнил состав и 29-летний вратарь Егорь Шамов, ранее выступавший за «Арсенал».

Тренировались в усеченном составе

Из-за вызова ряда игроков «Рубина» в сборные стран, казанцам пришлось подготавливаться к матчу с чемпионом в усеченном составе.

Несмотря на это нападающий Джоэль Фамейе отметил, что тренировки были хорошими, интенсивными, игроки работали и провели с пользой паузу.

Егор Сорокин вернулся в «Рубин»

Защитник Егор Сорокин вернулся в «Рубин», подписав контракт с казанским клубом до окончания сезона 2023/24. Футболист будет играть за команду под №80.

В январе 2014 года в возрасте 18 лет Сорокин перешел в «Рубин», затем играл в «Актобе» и «Нефтехимике». В июне 2017 года игрок вновь вернулся в казанский клуб. С 2020 по 2023 год выступал за «Краснодар». В составе «Рубина» на счету Егора 66 матчей и 7 голов.

На клубной базе «Рубина» пройдет реконструкция

Президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин анонсировал реконструкцию на клубной базе «Рубина». По его словам, на территории будут построены новые объекты футбольной инфраструктуры, манеж, а также подготовительный центр для воспитания игроков, которые в будущем будут играть в основной команде «Рубина».

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