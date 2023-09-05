Полузащитника «Рубина» Даниила Кузнецова вызвали в сборную России

Кузнецов уже приступил к тренировкам. Фото: пресс-служба сборной России по футболу

Полузащитник ФК «Рубин» Даниил Кузнецов получил вызов в сборную России на товарищеские матчи с Египтом и катаром. Игры пройдут 7, 11 и 12 сентября.

Вместе с тем защитник казанского клуба Илья Рожков был вызван в национальную команду U21. Спортсмен сыграет в товарищеских матчах против сборной Узбекистана U21. Рожков уже приступил к тренировке в молодежной сборной страны, сообщает пресс-служба «Рубина».

Напомним, «Рубин» одержал свою первую победу в матче за Кубок России с начала сезона, обыграв «Урал» со счетом 2:1.

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