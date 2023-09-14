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НовостиСпорт14 сентября 2023 8:16

Казанский «Рубин» подпишет контракт с экс-игроком «Урала»

Речь идет о полузащитнике Лазаре Ранджеловиче
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
За игрока заплатят полтора миллиона евро

За игрока заплатят полтора миллиона евро

Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Казанский «Рубин» подпишет контракт с сербским полузащитником Лазаром Ранджелковичем. Он является экс-игроком екатеринбургского «Урала».

Как выяснилось, в ближайшее время 26-летний игрок продолжит свою карьеру в казанской команде. В этом заинтересован главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

Отметим, право на Лазаря Ранджеловича принадлежат «Олимпиакосу». За игрока заплатят полтора миллиона евро. До этого он был в команде испанского «Леганеса» и сербского «Радничика».

Ранее Рашид Рахимов не хотел говорить о новых игроках клуба, пока они не подпишут контракт с казанским клубом.

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