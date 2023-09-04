«Мы с ним оставались в дружеских отношениях»: на суде в Казани «поволжский маньяк» Радик Тагиров обвинил своего адвоката в некачественной работе

Радик Тагиров заявил, что не согласен с суммой издержек за работу адвоката по назначению. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В понедельник, 4 сентября, в Верховном суде Татарстана должны были состояться прения сторон по делу «поволжского маньяка» Радика Тагирова. Ранее их уже переносили на неделю. Тогда подсудимый подал ходатайство, в котором изъявил желание получить ответ на свой запрос из СИЗО Нижнего Новгорода по поводу его посетителей.

Складывается впечатление, что Тагиров намеренно затягивает процесс. Как-никак за убийство 31 пенсионерки в Поволжье и на Урале ему грозит пожизненное заключение. В этом случае он проведет остаток своих дней в колонии особого режима, где в отличие от следственного изолятора Казани более строгие условия содержания.

Радик Тагиров, видимо, подольше желает провести время в «комфорте», вот и заваливает суд различными ходатайствами. В этот раз даже обвинил своего адвоката Марата Аширова в некачественной работе.

«В полном объеме работа адвоката не производилась, помощь оказывалась некачественной. Несмотря на это, я довольствуюсь тем, что есть. Отвод на него писать не буду», - заявил подсудимый.

В свою очередь Марат Аширов сообщил на процессе, что в отношении его от клиента никаких претензий не поступало, все просьбы он выполнял.

«Он имеет право объяснять, почему моя работа была выполнена не в полном объеме. Мы с ним оставались в дружеских отношениях. Сделанное им заявление неправильное. Все его просьбы, в том числе не касающиеся дела, я выполнял. В связи с эти это ходатайство оставляю на решение суда», - объяснил Марат Аширов.

Суд, в свою очередь, не увидел во всем этом причин давать представителю защиты отвод. Кстати, Тагиров, заявляя о некачественной работе адвоката, выразил свое недовольство и суммой издержек на оплату его труда. Он считает ее завышенной и попросил «скидку».

Отметим, что Аширову должны заплатить 172 тысячи рублей, а полная сумма процессуальных издержек по делу превысила 636 тысячи рублей. Суд пообещал Тагирову, что этот вопрос будет рассмотрен ближе к вынесению приговора.

«ГОРЯЩАЯ ПУТЕВКА» И ОТПУСК СУДЬИ

«Я уже два раза откладывал отдых. У меня «горящая путевка», больше не имею возможности откладывать. У меня отпуск начинается со следующей недели. К 27 сентября я как раз успею вернуться», - заявил на процессе адвокат Марат Аширов.

Стало понятно, что все действительно затягивается надолго и прения сторон откладываются. К тому же сам судья сообщил, что тоже намерен уйти в положенный ему законом отпуск. В итоге было решено в этот четверг, 7 сентября, продлить содержание Тагирова под стражей и назначит новую дату суда над ним.

Напомним, Радик Тагиров обвиняется в 31 убийстве, трех покушений на убийство и в более 30 разбойных нападениях на пожилых женщин. Он душил своих жертв подручными средствами, в том числе поясом от халата. Свои злодеяния мужчина совершал в Казани, а также в других регионах Поволжья и Урала. Поймать его все никак не удавалось. После того, как он однажды «засветился» перед одной из камер видеонаблюдения, «поволжский маньяк» и вовсе залег на дно. Но спустя почти 10 лет его все же поймали. Произошло это благодаря экспертизе ДНК. Тагиров оставил свой биологический след на одном из мест преступления. К тому времени как на его след вышли полицейские, он успел осесть в казанском поселке Дербышки и обзавестись семьей. Во время задержания Радик Тагиров замыкался и плакал, но свою вину все же признал. Однако во время суда он начал отказываться от этих показаний.

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