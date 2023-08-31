«Обратились к ясновидящей»: Дочь первой жертвы «поволжского маньяка» подозревали в убийстве матери

Сейчас женщине 75 лет и она принимала активное участие в расследовании этого громкого дела с самого его начала. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

На очередном заседании Верховного суда Татарстана по делу Радика Тагирова должны были состоятся прения сторон. Вот только выступления представителя прокуратуры не состоялось из-за очередного ходатайства Тагирова, процесс перенесли на следующую неделю. Так, что сторона гособвинения не смогла пока даже начать перечислять все злодеяния «поволжского маньяка» и соответственно запросить для него соразмерное наказание.

Сам Радик Тагиров на суде отказывается от своих первоначальных признательных показаний и продолжает прятать ото всех свое лицо. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Напомним, Радика Тагирова обвиняют в более 30 убийствах пожилых женщин на территории Поволжья и Урала. Их душили поясами от домашних халатов и подручными средствами, а из квартир пропадали деньги. Преступника искали более 10 лет. Не помогали ни фотороботы, ни награда в три миллиона рублей. Выйти на след удалось при помощи сравнительной экспертизы ДНК. На одном из мест преступления Тагиров оставил биологический след. Правда, перед тем как установить личность «поволжского маньяка» пришлось проверить ДНК тысячи и тысячи человек. В итоге Радика Тагирова задержали в декабре 2021 года в казанском поселке Дербышки. Он успел осесть, найти работу и даже смог завести семью.

Все это время родные жертв «поволжского маньяка» мучились от неопределенности: «Кого винить в убийствах беззащитных пенсионерок?!». Мало того, по словам дочери первой жертвы Тагирова, в жестокой расправе над ее матерью сначала подозревали ее саму.

«Тогда на место приехали сотрудники правоохранительных органов и до шести утра опрашивали соседей, свидетелей. При этом под подозрением оказалась и я», - рассказала «КП-Казань» Асия Шамсутдинова.

НА ЛИЦЕ ЛЕЖАЛА ПОДУШКА

Первое убийство «поволжский маньяк» совершил в марте 2011 года на территории Казани. Его жертвой стала 90-летняя женщина, жившая на улице Батыршина. Несмотря на то, что пенсионерка проживала в квартире одна, дочь частенько ее навещала. В тот раз Асия Шамсутдинова звонила матери на телефон, но та не брала трубку. Удалось дозвониться только до соседей. Дочь попросила проверить их, все ли в порядке с мамой. Но никому из них не удалось достучаться до пожилой женщины.

«В этот день должны были приехать родственники и мы хотели все вместе сделать ей сюрприз. Вечером поехали к ней, обошли дом и не увидели свет в ее окнах. У меня были с собой ключи от квартиры. Как только я открыла дверь, то почувствовала странный холод. Верхняя одежда и обувь мамы были на месте, значит, она никуда из дома не выходила», - поделилась с воспоминаниями Асия Шамсутдинова, которой, кстати, самой уже 75 лет.

Оказавшись тогда внутри квартиры, она стала искать. Подходя к балкону, заметила возвышенность на диване. Открыв покрывало, женщина обнаружила свою мать. Она была вся холодная, а на лице лежала подушка. Асия Шамсутдинова позвала свою дочь, которая пришла с ней, и попросила вызвать «скорую». Но девушка пощупала пульс и сказала, что уже слишком поздно.

«Помню, на 40-й день после смерти матери, она мне приснилась. Снились мне одни и те же мужчины под видом убийц. Однажды от непонимания, кто мог совершить такое ужасное преступление, мы обратились к ясновидящей. Однако особо важных сведений она дать так и не смогла», - рассказала «КП-Казань» Асия Шамсутдинова.

По словам дочери первой жертвы «поволжского маньяка», после первых опросов ее еще в течение нескольких лет следователи вызывали на дачу показаний. С самого начала Асия Шамсутдинова была одна из немногих родных убитых, кто активно участвовал в расследовании. Шло время, но ни правоохранители, ни ясновидящая не могли сказать женщине, кто жестоко расправился над ее беззащитной матерью и другими пенсионерками.

Когда же Тагирова задержали, то Асия Шамсутдинова также стала участвовать и в судебных процессах над ним. Она ждет, что при полной доказанности его вины ему назначат высшую меру наказания. Напомним, в России объявлен мораторий на смертную казнь. Максимум, что светит «поволжскому маньяку» - пожизненное заключение. Сам Радик Тагиров, видимо, давно понял, какое суровое наказание ждет его, и на суде начал отказываться от своих признательных показаний. Вот только собранные следователями доказательства говорят об обратном.

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