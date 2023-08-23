В одиночку вытащил шесть человек из воды: Житель Татарстана, не думая о себе, спас тонущих людей

Владимир Сергин имеет 20-летний стаж работы спасателем. Фото: Из личного архива героя публикации

На минувшей неделе на реке Вятка в Мамадыше (Татарстан) едва не произошла трагедия. Во время рыбалки там перевернулась лодка с людьми. Шесть человек оказались в воде. Благо они были в спасательных жилетах. Правда, это никак не помогало им добраться до безопасного берега. Их силы уже были на исходе.

В этот момент на Вятке в свой выходной день также рыбачил спасатель ЗПСО №5 МЧС Татарстана Владимир Сергин. Проплывая на моторной лодке вдоль поселка Пески, он заметил, как по ту сторону реки вдалеке на воде плавает что-то оранжевое. Владимир понял, что это могут быть люди в спасательных жилетах и они могут утонуть. Он тут же кинулся к ним на помощь.

«Вижу бултыхаются в воде и руками размахивают, ну я и рванул туда. Переплыл Вятку и обнаружил в 40 метрах от берега перевернутую лодку и толпу тонущих людей. Подобрался к ним поближе и начал по одному всех вытаскивать», - рассказал «КП-Казань» Владимир Сергин.

Как вспоминает спасатель, сперва он вытащил из воды нескольких людей и перевез их на берег. Затем подплыл к хозяину перевернутой лодки, который держался за ее корму, поднял его на борт, а судно отбуксировал в безопасное место. После чего, Владимир заметил, как один из утопающих самостоятельно поплыл в сторону Мамадыша. «Куда это он?!» - подумал спасатель с 20-летним стажем и немедленно рванул к нему. Тонущему мужчине было на вид лет 60 и он, видимо, был в панике. Владимиру пришлось изрядно попотеть, чтобы затащить его к себе в лодку. Настолько он был тяжелым наподъем.

«После спасения утопающих мы вместе с ними стали объезжать на моей лодке Вятку и искать утерянные на плаву документы, одежду и другие вещи. Нашли что могли. После этого все самостоятельно уехали домой. По их словам, медпомощь им не требовалась. Попрощался с ними, а после даже успел поймать двух судачков», - рассказывает спасатель.

«МНЕ БЫЛО ВСЕ РАВНО, ЧТО СЛУЧИТСЯ СО МНОЙ»

Как мы уже написали выше, Владимир Сергин работает спасателем на протяжении последних 20 лет и помогать людям – у него уже в крови. В день, когда на Вятке перевернулась лодка с людьми, он не был на работе, но не отмахнулся, не сделал вид, что ничего не видел. А наоборот, не раздумывая кинулся на помощь.

«Видя, как они тонут, у меня не было времени на раздумья, и я тут же метнулся доставать их из воды. Мне было все равно, что случится со мной, главное – чтобы они остались живы и здоровы» – уже после вспоминает Владимир.

К слову, после успешного спасения шести людей нашему герою, по его словам, стали звонить представители различных ведомств и выражать благодарность за его поступок. Не был исключением и начальник местного ГИМС, который также поблагодарил спасателя за отличную работу.

Отметим, что за такие отважные и самоотверженные поступки в России награждают медалью «За спасение погибавших». Ею, к слову, удостаиваются граждане, спасшие людей во время стихийных бедствий, на воде, под землей, при тушении пожаров. Что ж, возможно, скоро такая медаль появится и на груди Владимира Сергина, который в одиночку спас шесть человек.

Кстати, это не первый случай, когда он спасает людей. Так, 17 лет назад Сергин вместе с коллегой также плыли по Вятке и обнаружили перевернутую лодку, а рядом с ней в воде тонули четыре человека. Спасатели быстро затащили их к себе на борт и доставили в безопасное место.

Глядя на храбрость и отвагу отца, сын Владимира тогда даже решил стать военным и поступил в танковое училище. В итоге дослужился до начальника штаба батальона.

Напомним, ранее мы рассказывали, как во время урагана, который обрушился на Поволжье в конце июля, житель Свияжска на одном только гидроцикле спас из воды 11 человек, а полицейский из Чувашии увез на лодке подальше от бушующей стихии порядка 30 человек.

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