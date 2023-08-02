Задушила морскую свинку на глазах ребенка: Жительница Татарстана не хотела отдавать дочь мужу и отобрала ее силой

Все время пока мама прятала девочку, та планировала побег, чтобы вернуться к отцу. Фото: Из личного архива отца ребенка

В Набережных Челнах Юрий и Римма встретились 10 лет назад, тогда оба они были не свободны. Он работал энергетиком в крупном предприятием, она – воспитателем в детском саду. Ради совместного счастья они все же решились развестись с другими и расписались. При Римме осталась дочь от первого брака. Юрий принял ребенка. Свою дочь он оставил с ее мамой, и не забывал про нее.

Вскоре у пары родилась совместная дочь Алена (имя изменено – Ред.). Сейчас девочке девять лет и отец в ней души не чает.

«Алена – поздний ребенок Юрия, и горячо любимый. Он возит девочку на экскурсии, покупает ей дорогие гаджеты», - рассказали «КП-Казань» знакомые семьи.

ВЫБРОСИЛА В МУСОРНОЕ ВЕДРО

Счастливая жизнь супружеской семьи дала трещину в 2022 году, когда в зоне видимости появилась давняя любовь Риммы – Айдар. Они встречались с ним еще в юности. Тут, видимо, между ними опять вспыхнула искра. Римма стала пропадать из дома, на звонки не отвечала. Юрий начал подозревать супругу. Ее поведение менялось в худшую сторону с каждым днем. А тут еще оказалось, что первую дочь Римма родила именно от Айдара. То есть не от бывшего мужа, который исправно платил алименты, пока девушке не исполнилось 18 лет.

Дело у Юрия и Риммы двигалось в сторону развода. На этом фоне в семье начали происходить скандалы. Например, в канун Нового года 2023. Перед праздником 31 декабря Римма сильно разозлилась на свою старшую дочь по мелкому поводу. Она схватила клетку с ее морской свинкой и выбросила из окна квартиры. Алена вскрикнула и в комнату тут же пришел ее папа. Юрий попросил падчерицу сходить и принести клетку обратно. Алена просила отнести свинку с поломанными лапками к ветеринару: «Мама, пожалуйста». На что Римма разозлилась еще больше. Она задушила питомца на глазах ребенка и выбросила его в мусорное ведро. После увиденного Алену пришлось даже сводить к психологу.

В январе 2023 года супруги подали на развод. А весной во время очередного конфликта Римма даже схватила нож и приставила его к шее мужа. Алена тогда страшно испугалась за отца. Мать с ножом в руках тут же отвела ее в комнату к сводной сестре и приказала сидеть там, не выходить.

Это стало последней каплей. Вместе супруги уже не могли находится в одной квартире. Римма вместе со старшей дочерью ушла жить к Айдару. Алену же она оставила отцу. Девочка ходила в школу по месту жительства, а также на кружки. Но через некоторое время Римма стала требовать, чтобы младшая дочь также жила с ней. Хотя до этого не интересовалась ее жизнью, на сообщения Юрия никак не отвечала. Возможно, женщина резко «соскучилась» из-за того, что взяла жилье в ипотеку и ей для ее погашения требовались алименты. Точного ответа на это пока никто дать не может.

От требований Римма вскоре перешла к действиям. Без ведома Юрия забирала Алену к себе со школы. Похищением по закону это назвать нельзя, так как женщина не лишена родительских прав и вместе с отцом ребенка имеет на него равные права.

«ВСЕ РАВНО С ТОБОЙ РАСПРАВИМСЯ!»

Но этим все не ограничилось. Римма натравила на Юрия своего сожителя. Сначала тот, как утверждается бывшим мужем, 20 марта намеренно сбил его на машине рядом с Больницей скорой медицинской помощи Набережных Челнов и скрылся с места ДТП. Юрий получил травму ноги, а Айдар отделался штрафом.

Дальше больше. По словам Юрия, на улице его с дочкой встретили двое незнакомцев. Его начали избивать и душить. Это продолжалось до тех пор пока мужчина не потерял сознание. «Все равно с тобой расправимся!»: услышал отец Алены перед тем как отключиться. Как рассказывает мужчина, через некоторое время он очнулся и увидел, как Айдар несет его кричащую дочь на руках к своей машине. Ребенок бился в истерике, а позади бежала Римма.

«Я ничего не мог поделать. Дочка продолжала кричать и пыталась вырваться из автомобиля. Но ее увезли в неизвестном направлении», - рассказал Юрий.

По его словам, он не мог броситься в погоню на своей машине, так как у него во время нападения отняли ключи от нее. Дочку Юрий после этого не видел.

После того, как Юрия избили и он потерял сознание, его дочку схватил сожитель жены и утащил в свою машину. Фото: скриншот

ДЕВОЧКА ПЛАНИРОВАЛА ПОБЕГ ОТ МАМЫ

Он подал иск в рамках бракоразводного процесса. Просил суд, чтобы Алена жила с ним, а не с матерью. Римма же требовала, чтобы младшая дочь, наоборот, жила не с отцом, а с ней. Женщина так хотела этого, что даже не заметила, как призналась, что являлась заказчиком нападений на Юрия. В итоге суд постановил, что ребенок будет жить с отцом. Вот только Алену папе Римма сразу не вернула. Привезла в суд только на днях, без документов, которые забрала из школы, и без гаджетов, которые девочке подарил отец. Алена рассказала, что все это время мама перевозила ее с одной квартиры на другую, в которых жили незнакомые девочке пенсионерки. Девятилетний ребенок призналась, что все эти дни планировала побег, чтобы вернуться к папе. Теперь они, наконец, вместе.

Тем временем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе процессуальной проверки по факту избиения и отъема девочки матерью у отца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прятал на другой квартире, ходил разными маршрутами: В Казани приставы помогли найти спрятанных отцом детей и вернуть их матери

Женщина не видела малолетних сына и дочь около месяца (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram