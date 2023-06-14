Прятал на другой квартире, ходил разными маршрутами: В Казани приставы помогли найти спрятанных отцом детей и вернуть их матери

Детей поселили в отдельной съемной квартире. Они не видели маму около месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Можно сказать, целая шпионская история произошла в Казани. Отец после развода решил не давать детям видится с матерью, то есть с экс-супругой. Женщина обратилась в суд и выиграла его. Фемида решила, что дети должны быть с матерью. Но они загадочно пропали из вида вместе с бывшим мужем. Он не хотел возвращать детей.

Чтобы их и его никто не смог найти, отец перестал выходить на связь и с завидной регулярностью менял жилье, а экс-супругу блокировал у себя во всех соцсетях. Женщина в отчаянии обратилась за помощью Ново-Савиновский отдел приставов, так как бывший муж не исполнял решение суда о возвращении ей детей.

Приставам понадобилось три дня, чтобы распутать клубок маневров и практически шпионской конспирации, который сотворил скрывающийся отец. Они отследили маршруты мужчины. Таким образом, удалось установить, что после работы он отправлялся заниматься спортом в один из местных фитнес-клубов, а потом ехал на очередную квартиру. Вот только детей в ней не было.

Приставы выяснили, что мужчина для сына и дочери снял отдельную квартиру в Авиастроительном районе города и поселил там вместе с нанятой няней. При этом скрываясь от бывшей супруги, он навещал детей каждый раз меня свой маршрут

- Только это ему не помогло. Скрываемый адрес все-таки был установлен и во время одной из прогулок сотрудники службы обеспечили встречу детей с матерью, - рассказали в главном управлении федеральной службы судебных приставов по Татарстану.

Сын и дочь были рады, но не могли понять, где была мама чуть ли не целый месяц. Сейчас они воссоединились и живут вместе. А вот отец-конспиратор теперь исправно платит алименты. Он уже понял, что скрываться от приставов у него никак не получается.

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