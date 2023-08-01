Бастрыкин поручил доложить о похищении матерью 9-летнего ребенка в Татарстане

Женщина похитила ребенка вместе с сообщниками. Фото: Следственный комитет России

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах похищения 9-летнего ребенка в республике.

В ходе развода супругов суд постановил, что 9-летняя девочка останется жить с отцом. Однако мать решение суда не устроило, и вместе с сообщниками она похитила собственного ребенка у бывшего супруга.

По предварительной информации, мужчину избили те самые знакомые бывшей жены. Где находится ребенок сейчас, до сих пор остается неизвестным, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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