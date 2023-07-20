Медовый месяц обернулся смертью: на Алтае погибла уроженка Татарстана, на ходу выпрыгнув из машины

Эльвира мечтала стать медиком

Жуткая трагедия произошла на Алтае вблизи села Акташ Улаганского района. Там внедорожник раздавил 26-летнюю уроженку Татарстана, которая путешествовала с мужем во время медового месяца.

Арендовали автомобиль и поехали кататься

Как удалось выяснить «КП-Казань», 8 июля Эльвира вышла замуж за 32-летнего возлюбленного Алексея. К слову, сама она родом из Бугульмы, после окончания школы уехала учиться в Санкт-Петербург, где и встретила будущего мужа.

«Она была доброй, улыбчивой и светлой девушкой. Выучилась в Питере, там познакомилась с парнем из Москвы и последние 2,5 года проживала вместе с ним в столице», - рассказывает родственник погибшей Тимур (имя изменено).

По словам Тимура, молодожены были счастливы друг с другом и строили совместные планы. После окончания свадебного путешествия Эльвира планировала устроиться на работу по своей специальности – она окончила медицинский вуз. Увы, но планам не суждено было сбыться.

«Эльвира и Алексей отправились в Алтайский край, чтобы провести медовый месяц. По приезду арендовали там машину и поехали кататься по достопримечательностям. Затем они остановились в каком-то красивом месте, после чего, Леша поставил машину на ручник и вышел из салона. Эля же осталась на пассажирском сиденье, и в этот момент, автомобиль начал скатываться вниз. Когда машина покатилась, она хотела выбраться из нее и то ли зацепилась, то ли что, не пойму», - рассказывает Тимур.

По мнению родственника, машина была неисправная, что и привело к трагедии. К сожалению, супруг Эльвиры отказался комментировать случившееся, так как после ее похорон пребывал в шоковом состоянии.

В результате наезда Эльвира получила тяжелые травмы и скончалась по дороге в Акташскую больницу. Позже тело перевезли на ее родину в Бугульму, где она и была похоронена.

Мечтала стать медиком

Как рассказала одноклассница погибшей Саида Летфуллина, Эльвира была очень добрым и позитивным человеком. Именно поэтому она и выбрала профессию, связанную с помощью людям.

«Мы были одноклассницами с 1-го по 11-й класс. В старших классах вместе занимались химией и биологией для поступления в медицинский университет», - рассказала Саида.

По окончании школы Эльвира отправилась в Санкт-Петербург, где поступила на медико-профилактический факультет медицинского университета. Однако стать медиком она так и не успела. 15 июля ее жизнь трагически оборвалась.

Редакция «КП-Казань» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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