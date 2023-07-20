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Происшествия20 июля 2023 5:10

Медовый месяц обернулся смертью: на Алтае погибла уроженка Татарстана, на ходу выпрыгнув из машины

Во время медового месяца на Алтае погибла жительница Татарстана
Адель ХИСАМОВ
Эльвира мечтала стать медиком

Эльвира мечтала стать медиком

Жуткая трагедия произошла на Алтае вблизи села Акташ Улаганского района. Там внедорожник раздавил 26-летнюю уроженку Татарстана, которая путешествовала с мужем во время медового месяца.

Арендовали автомобиль и поехали кататься

Как удалось выяснить «КП-Казань», 8 июля Эльвира вышла замуж за 32-летнего возлюбленного Алексея. К слову, сама она родом из Бугульмы, после окончания школы уехала учиться в Санкт-Петербург, где и встретила будущего мужа.

«Она была доброй, улыбчивой и светлой девушкой. Выучилась в Питере, там познакомилась с парнем из Москвы и последние 2,5 года проживала вместе с ним в столице», - рассказывает родственник погибшей Тимур (имя изменено).

По словам Тимура, молодожены были счастливы друг с другом и строили совместные планы. После окончания свадебного путешествия Эльвира планировала устроиться на работу по своей специальности – она окончила медицинский вуз. Увы, но планам не суждено было сбыться.

«Эльвира и Алексей отправились в Алтайский край, чтобы провести медовый месяц. По приезду арендовали там машину и поехали кататься по достопримечательностям. Затем они остановились в каком-то красивом месте, после чего, Леша поставил машину на ручник и вышел из салона. Эля же осталась на пассажирском сиденье, и в этот момент, автомобиль начал скатываться вниз. Когда машина покатилась, она хотела выбраться из нее и то ли зацепилась, то ли что, не пойму», - рассказывает Тимур.

По мнению родственника, машина была неисправная, что и привело к трагедии. К сожалению, супруг Эльвиры отказался комментировать случившееся, так как после ее похорон пребывал в шоковом состоянии.

В результате наезда Эльвира получила тяжелые травмы и скончалась по дороге в Акташскую больницу. Позже тело перевезли на ее родину в Бугульму, где она и была похоронена.

Мечтала стать медиком

Как рассказала одноклассница погибшей Саида Летфуллина, Эльвира была очень добрым и позитивным человеком. Именно поэтому она и выбрала профессию, связанную с помощью людям.

«Мы были одноклассницами с 1-го по 11-й класс. В старших классах вместе занимались химией и биологией для поступления в медицинский университет», - рассказала Саида.

По окончании школы Эльвира отправилась в Санкт-Петербург, где поступила на медико-профилактический факультет медицинского университета. Однако стать медиком она так и не успела. 15 июля ее жизнь трагически оборвалась.

Редакция «КП-Казань» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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