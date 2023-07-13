Пикник закончился трагедией: в Татарстане муж с женой погибли, сорвавшись на машине с обрыва в реку

Мария и Тимур поженились недавно

Страшная трагедия произошла на берегу реки Меша в Пестречинском районе Татарстана. Там с обрыва в реку сорвался автомобиль, внутри которого находились супруги Тимур и Мария, они оба погибли. «КП-Казань» рассказывает о подробностях происшествия.

Два дня не выходили на связь

По словам знакомых, несколько дней назад Тимур и Мария отправились на пикник с палатками. Прихватив с собой еду и все необходимое, пара выбрала тихое местечко на берегу реки Меша, расположенное вблизи населенного пункта Карповка. Что происходило дальше, доподлинно неизвестно, так как вечером 9 июля оба перестали выходить на связь. Спустя двое суток в дежурную часть полиции поступил тревожный сигнал.

«11 июля от местного жителя поступило сообщение об обнаружении машины в реке. По предварительным данным, водитель автомобиля «Ситроен С4», не справившись с управлением, съехал с обрыва в реку. Вместе с ним в салоне находилась женщина. Спастись им не удалось», - сообщила и.о. старшего помощника прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

Недалеко от места трагедии очевидец также обнаружил пустую палатку, засохшую еду и оторванный бампер с госномером от автомобиля. Стало быть, муж с женой не собирались покидать место пикника.

Муж на час

Как выяснила «КП-Казань», 34-летний житель Казани Тимур, который был за рулем «Ситроена», с детства рос трудолюбивым. Он, к слову, был мастером на все руки и брался за любую работу.

«Вот уж у кого руки золотые, так это у Тимура! Он подрабатывал и сантехником, и электриком, и «мужем на час». Каждую копейку в дом тащил. Они ведь с Машей детей планировали, вот и крутился он, как мог», - вспоминает знакомый погибшего Ильнур.

Со слов приятеля, Тимур не злоупотреблял алкоголем, поэтому версия о том, что в день трагедии он мог сесть за руль пьяным и съехать с обрыва - маловероятна.

«Да и когда ему пить? Как ни увижу его, он постоянно за рулем. Я у него спрашиваю: «Ты куда?» А он мне: «Да вот, «мужем на час» заделался, надо съездить краны поменять», - рассказывает Ильнур.

Помимо прочего Тимур занимался изготовлением дизайнерских светильников из дерева.

Тимур был мастером на все руки

«Маша мне жизнь спасла»

На удивление, многие друзья 36-летней Марии даже не знали о ее гибели, когда мы обращались к ним. Некоторые и вовсе думали, что их разыгрывают. Однако, «Комсомолке» все же удалось разыскать одну ее хорошую знакомую, которая рассказала о погибшей.

«Мы познакомились с Машей, когда она приходила ко мне на маникюр. Добрее, чем она, я в жизни никого не встречала! Однажды я ковидом заболела, а она мне жизнь спасла», - со слезами вспоминает Гульназ.

По словам знакомой, Мария работала медсестрой в одной из клиник Казани. Как-то раз женщина пришла к ней делать маникюр, и Гульназ пожаловалась на плохое самочувствие. Мария настоятельно попросила ее сдать анализы на коронавирус.

«Ковид у меня тогда подтвердился. Спасибо Марии за то, что вовремя надоумила меня сдать тест. Без нее я бы не додумалась до этого. На тот момент была сильная пандемия и многие люди умирали. Не исключено, что и я могла оказаться в их числе», - говорит Гульназ.

Мастер также рассказала, что Мария вышла замуж относительно недавно. А в последние несколько месяцев она неожиданно перестала приходить на маникюр.

«Кто знает, возможно, она носила под сердцем ребенка? Ведь просто так, без причины она не могла перестать ходить ко мне в салон. С мужем, кстати, у них были прекрасные отношения, и она очень хорошо о нем отзывалась», - подытожила Гульназ.

Мария работала медсестрой

Редакция "КП-Казань" выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

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