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13 июля 2023 5:18

Пикник закончился трагедией: в Татарстане муж с женой погибли, сорвавшись на машине с обрыва в реку

В Татарстане сорвавшиеся с обрыва в реку на автомобиле были мужем и женой
Адель ХИСАМОВ
Мария и Тимур поженились недавно

Мария и Тимур поженились недавно

Страшная трагедия произошла на берегу реки Меша в Пестречинском районе Татарстана. Там с обрыва в реку сорвался автомобиль, внутри которого находились супруги Тимур и Мария, они оба погибли. «КП-Казань» рассказывает о подробностях происшествия.

Два дня не выходили на связь

По словам знакомых, несколько дней назад Тимур и Мария отправились на пикник с палатками. Прихватив с собой еду и все необходимое, пара выбрала тихое местечко на берегу реки Меша, расположенное вблизи населенного пункта Карповка. Что происходило дальше, доподлинно неизвестно, так как вечером 9 июля оба перестали выходить на связь. Спустя двое суток в дежурную часть полиции поступил тревожный сигнал.

«11 июля от местного жителя поступило сообщение об обнаружении машины в реке. По предварительным данным, водитель автомобиля «Ситроен С4», не справившись с управлением, съехал с обрыва в реку. Вместе с ним в салоне находилась женщина. Спастись им не удалось», - сообщила и.о. старшего помощника прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

Недалеко от места трагедии очевидец также обнаружил пустую палатку, засохшую еду и оторванный бампер с госномером от автомобиля. Стало быть, муж с женой не собирались покидать место пикника.

Муж на час

Как выяснила «КП-Казань», 34-летний житель Казани Тимур, который был за рулем «Ситроена», с детства рос трудолюбивым. Он, к слову, был мастером на все руки и брался за любую работу.

«Вот уж у кого руки золотые, так это у Тимура! Он подрабатывал и сантехником, и электриком, и «мужем на час». Каждую копейку в дом тащил. Они ведь с Машей детей планировали, вот и крутился он, как мог», - вспоминает знакомый погибшего Ильнур.

Со слов приятеля, Тимур не злоупотреблял алкоголем, поэтому версия о том, что в день трагедии он мог сесть за руль пьяным и съехать с обрыва - маловероятна.

«Да и когда ему пить? Как ни увижу его, он постоянно за рулем. Я у него спрашиваю: «Ты куда?» А он мне: «Да вот, «мужем на час» заделался, надо съездить краны поменять», - рассказывает Ильнур.

Помимо прочего Тимур занимался изготовлением дизайнерских светильников из дерева.

Тимур был мастером на все руки

Тимур был мастером на все руки

«Маша мне жизнь спасла»

На удивление, многие друзья 36-летней Марии даже не знали о ее гибели, когда мы обращались к ним. Некоторые и вовсе думали, что их разыгрывают. Однако, «Комсомолке» все же удалось разыскать одну ее хорошую знакомую, которая рассказала о погибшей.

«Мы познакомились с Машей, когда она приходила ко мне на маникюр. Добрее, чем она, я в жизни никого не встречала! Однажды я ковидом заболела, а она мне жизнь спасла», - со слезами вспоминает Гульназ.

По словам знакомой, Мария работала медсестрой в одной из клиник Казани. Как-то раз женщина пришла к ней делать маникюр, и Гульназ пожаловалась на плохое самочувствие. Мария настоятельно попросила ее сдать анализы на коронавирус.

«Ковид у меня тогда подтвердился. Спасибо Марии за то, что вовремя надоумила меня сдать тест. Без нее я бы не додумалась до этого. На тот момент была сильная пандемия и многие люди умирали. Не исключено, что и я могла оказаться в их числе», - говорит Гульназ.

Мастер также рассказала, что Мария вышла замуж относительно недавно. А в последние несколько месяцев она неожиданно перестала приходить на маникюр.

«Кто знает, возможно, она носила под сердцем ребенка? Ведь просто так, без причины она не могла перестать ходить ко мне в салон. С мужем, кстати, у них были прекрасные отношения, и она очень хорошо о нем отзывалась», - подытожила Гульназ.

Мария работала медсестрой

Мария работала медсестрой

Редакция "КП-Казань" выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

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