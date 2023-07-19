Трагедия в свадебном путешествии: девушку из Татарстана раздавил падающий с горы автомобиль

Незадолго до трагедии Эльвира вышла замуж

Молодая жительница Татарстана погибла в результате ДТП на Алтае. Трагедия произошла в урочище «Боро-Тал», который расположен неподалеку от села Акташ Улаганского района. На девушку, по одним данным, наехал автомобиль, по другим - упал на бок.

По предварительной версии, за рулем автомобиля Nissan X-Trail был 32-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина остановил машину на склоне горы, предварительно поставив ее на «ручник». Несмотря на это, внедорожник покатился вниз.

В это время в салоне автомобиля была 26-летняя девушка из Татарстана. От страха она попыталась выбраться из автомобиля, в результате упала под переднее левое колесо.

Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась по пути в больницу.

Как выяснила «КП-Казань», Эльвира родом из Бугульмы, училась в медицинском университете в Санкт-Петербурге. Недавно она вышла замуж, в Алтае они вместе с мужем были в свадебном путешествии.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане муж с женой погибли, сорвавшись на машине с обрыва в реку. Знакомые семьи намерены обратиться к экстрасенсам, чтобы выяснить причину трагедии.

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