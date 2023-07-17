«Хочу обратиться на «Битву экстрасенсов»: знакомые упавших с обрыва в реку супругов пытаются разгадать причину их гибели

Кадры с места трагедии породили множество самых невероятных версий случившегося

Супруги Тимур и Мария погибли в результате страшной трагедии на берегу реки Меша в Пестречинском районе Татарстана. Напомним, во время пикника их автомобиль при странных обстоятельствах сорвался с обрыва в реку. Вскоре после этого в соцсетях появились кадры с видеорегистратора, которые вызвали у казанцев неоднозначную реакцию.

Ехал к обрыву осознанно?

После просмотра видео пользователи соцсетей стали выдвигать различные версии случившегося. Самая популярная из них – водитель ехал к обрыву осознанно.

«Изначально он ехал медленно. Видимо, решался. А потом резко увеличил скорость», – высказалась в соцсетях жительница Казани Вероника.

«За рулем водитель с опытом, выруливает несколько раз», - поддержала версию Александра.

На кадрах видеорегистратора видно, как сначала машина едет по дороге, а потом резко поворачивает направо и несется к обрыву. Но почему это произошло и кто был за рулем?

«Почему Мария села в машину босиком?»

Помимо прочего, пользователи соцсетей отмечают, что на первых фото с места трагедии около столика лежат женские тапочки. «Неужто босиком села в машину?» – задаются они вопросом.

Некоторые предположили, что супруги перед трагедией могли поссориться. Но знакомые пары рассказывают, что Тимур и Мария жили мирно и очень любили друг друга.

«Она светилась от счастья рядом с Тимуром», - рассказала «КП-Казань» коллега Марии Гульназ Гатауллина.

Кроме того, мастер по маникюру, к которой часто приходила погибшая, уверяет, что муж Марии был очень спокойным и добрым человеком.

«Маша сама такая и выбрала себе мужчину спокойного. Тимур был романтиком, встречал ее с цветами, а как-то раз даже встретил с мягкой игрушкой», - вспоминает мастер по маникюру Гульназ.

Версию с суицидом, которую кто-то выдвинул в соцсети, знакомые тоже не рассматривают. Никаких предпосылок к этому у супругов не было от слова совсем. Как отмечают знакомые, Мария и Тимур только начинали жить и строили совместные планы. Более того, оба были верующими.

«Мария очень любила жизнь и никогда бы не пошла на такое! А еще - люди с суицидальным поведением не допускаются к работе в больнице», - подчеркнула знакомая погибшей.

Тимур встречал Марию с цветами и игрушками

Учил жену водить?

«На природе пристегиваться не стали. Тот, кто рулил, перепутал педали, отсюда и ускорение в конце», - пишет в соцсетях Андрей Обухов.

Кроме того, в соцсетях не исключают, что в день смерти муж учил жену вождению. А она якобы переволновалась и запуталась в педалях. Но и эта версия маловероятна, ведь, согласно официальным данным, за рулем был Тимур, а Мария и без того умела водить автомобиль.

«Маша хорошо и аккуратно водила машину, у нее был свой автомобиль», –объяснила Гульназ Гатауллина.

Кадры с регистратора смонтировали?

Мастер маникюра Гульназ и вовсе считает, что выложенные в сети кадры смонтированы. Она уточняет, что видео опубликовали не правоохранительные органы, а некие пользователи сети.

«Мне кажется, что видео смонтировано и ускорено, так как водитель на большой скорости ровно и аккуратно проехал между столом и палаткой. Так не бывает! Меня вот на трассе один раз занесло, я там все сугробы снесла. А тут так ровно проехал», – поделилась с «Комсомолкой» Гульназ.

Девушка теряется в догадках, что могло произойти с ее знакомой в тот роковой день.

«Все очень странно. Что же там произошло? Впервые в жизни я хочу обратиться на «Битву экстрасенсов», - подытожила мастер по маникюру.

Тем временем, в правоохранительных органах «КП-Казань» сообщили, что следов насилия на теле погибших не обнаружено и имеет место быть несчастный случай.

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