«Хочу обратиться на «Битву экстрасенсов»: знакомые упавших с обрыва в реку супругов пытаются разгадать причину их гибели

Кадры с места трагедии породили множество самых невероятных версий случившегося
Супруги Тимур и Мария погибли в результате страшной трагедии на берегу реки Меша в Пестречинском районе Татарстана. Напомним, во время пикника их автомобиль при странных обстоятельствах сорвался с обрыва в реку. Вскоре после этого в соцсетях появились кадры с видеорегистратора, которые вызвали у казанцев неоднозначную реакцию.
После просмотра видео пользователи соцсетей стали выдвигать различные версии случившегося. Самая популярная из них – водитель ехал к обрыву осознанно.
«Изначально он ехал медленно. Видимо, решался. А потом резко увеличил скорость», – высказалась в соцсетях жительница Казани Вероника.
«За рулем водитель с опытом, выруливает несколько раз», - поддержала версию Александра.
На кадрах видеорегистратора видно, как сначала машина едет по дороге, а потом резко поворачивает направо и несется к обрыву. Но почему это произошло и кто был за рулем?
Помимо прочего, пользователи соцсетей отмечают, что на первых фото с места трагедии около столика лежат женские тапочки. «Неужто босиком села в машину?» – задаются они вопросом.
Некоторые предположили, что супруги перед трагедией могли поссориться. Но знакомые пары рассказывают, что Тимур и Мария жили мирно и очень любили друг друга.
«Она светилась от счастья рядом с Тимуром», - рассказала «КП-Казань» коллега Марии Гульназ Гатауллина.
Кроме того, мастер по маникюру, к которой часто приходила погибшая, уверяет, что муж Марии был очень спокойным и добрым человеком.
«Маша сама такая и выбрала себе мужчину спокойного. Тимур был романтиком, встречал ее с цветами, а как-то раз даже встретил с мягкой игрушкой», - вспоминает мастер по маникюру Гульназ.
Версию с суицидом, которую кто-то выдвинул в соцсети, знакомые тоже не рассматривают. Никаких предпосылок к этому у супругов не было от слова совсем. Как отмечают знакомые, Мария и Тимур только начинали жить и строили совместные планы. Более того, оба были верующими.
«Мария очень любила жизнь и никогда бы не пошла на такое! А еще - люди с суицидальным поведением не допускаются к работе в больнице», - подчеркнула знакомая погибшей.
Тимур встречал Марию с цветами и игрушками
«На природе пристегиваться не стали. Тот, кто рулил, перепутал педали, отсюда и ускорение в конце», - пишет в соцсетях Андрей Обухов.
Кроме того, в соцсетях не исключают, что в день смерти муж учил жену вождению. А она якобы переволновалась и запуталась в педалях. Но и эта версия маловероятна, ведь, согласно официальным данным, за рулем был Тимур, а Мария и без того умела водить автомобиль.
«Маша хорошо и аккуратно водила машину, у нее был свой автомобиль», –объяснила Гульназ Гатауллина.
Мастер маникюра Гульназ и вовсе считает, что выложенные в сети кадры смонтированы. Она уточняет, что видео опубликовали не правоохранительные органы, а некие пользователи сети.
«Мне кажется, что видео смонтировано и ускорено, так как водитель на большой скорости ровно и аккуратно проехал между столом и палаткой. Так не бывает! Меня вот на трассе один раз занесло, я там все сугробы снесла. А тут так ровно проехал», – поделилась с «Комсомолкой» Гульназ.
Девушка теряется в догадках, что могло произойти с ее знакомой в тот роковой день.
«Все очень странно. Что же там произошло? Впервые в жизни я хочу обратиться на «Битву экстрасенсов», - подытожила мастер по маникюру.
Тем временем, в правоохранительных органах «КП-Казань» сообщили, что следов насилия на теле погибших не обнаружено и имеет место быть несчастный случай.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Родились и умерли в один день: в Татарстане после гибели на воде 18-летних двойняшек у их отца случился инсульт
Девушка погибла за месяц до своей свадьбы (подробнее)
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram