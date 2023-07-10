Родились и умерли в один день: в Татарстане после гибели на воде 18-летних двойняшек у их отца случился инсульт

Брат и сестра притягивали людей своей добротой

Трагедия на реке Ик Азнакаевского района Татарстана унесла жизни двух молодых людей. Во время купания там утонули 18-летние брат с сестрой - Артур и Зария. Двойняшек похоронили в один день рядом друг с другом.

Попали в водоворот

«КП-Казань» удалось выяснить подробности трагедии. 5 июля Артур и Зария пасли коров вблизи села Кук-Тяка недалеко от реки. Устав от изнурительной жары, двойняшки решили искупаться. В результате оба утонули.

«В деревне пасут коров по очереди. В тот день они как раз подрабатывали. Было жарко, вот и решили искупаться. Очень жалко. Такие общительные, добродушные дети были», - рассказывает знакомая погибших Айсылу Ахметгараева.

По словам родных, брат и сестра умели плавать, но в один момент, оба нырнули и не выплыли обратно. В тот момент на другом берегу рыбачил мужчина, который и вызвал спасателей. Тело юноши извлекли со дна спустя 3 часа, а вот девушку никак не удавалось найти. Родственники, близкие и просто неравнодушные люди до последнего надеялись, что Зария осталась жива, ее унесло течением и она просто лежит без сознания где-то на берегу. К слову, в месте купания очень сильное течение и много водоворотов. Водолазы обследовали свыше 7000 кв.м. дна. В результате тело девушки было найдено в 500 метрах вниз по течению от места трагедии.

Отец погибших слег с инсультом

К несчастью, у 66-летнего отца двойняшек после трагедии случился инсульт. Беда не прошла мимо и матери, которую положили в больницу с высоким давлением.

«Сейчас состояние Рината стабильное, его из реанимации должны перевести в общую палату. У Альфии оно также стабилизировалось, завтра ее планируют выписать», - сообщила «КП-Казань» двоюродная тетя погибших двойняшек Рузиля Мансурова.

Зария погибла за месяц до своей свадьбы

Месяц не дожила до свадьбы

По словам Рузили, Артур и Зария были очень жизнерадостными и отзывчивыми, хорошо учились и любили работать. У обоих остались вторые половинки, которые слезно по ним скорбят. У Артура была любимая девушка, а Зария этим летом собиралась выйти замуж.

«Зария очень любила своего молодого человека. Они познакомились здесь, у нас на селе. А в августе у них должен был быть никах», - с прискорбием сообщила двоюродная тетя.

Отметим, что у будущего мужа Зарии, 24-летнего мужчины, в соцсетях десятки совместных фотографий, на которых молодая пара выглядит счастливой. Есть даже видео, где он делает Зарие предложение руки и сердца с букетом в руках. К сожалению, связаться с ним не удалось. Со слов Рузили Кадимовой, парень сейчас находится в шоковом состоянии и не готов общаться с прессой.

Мечтал купить себе японскую машину

Брат погибших двойняшек Рифат Кадимов рассказал, что у Артура с детства была мечта купить себе японский автомобиль.

«Братишка очень любил машины, постоянно монтировал ролики и закидывал статусы с автомобилями в соцсети. А еще он мечтал купить себе японскую машину, и в свободное от учебы время подрабатывал тем, что изготавливал технические чертежи. Летом же Артур работал на пастбище, так как очень любил природу», - вспоминает Рифат.

Рифат рассказал «Комсомолке», что Артур и Зария были добрыми, искренними, хорошо учились и никогда никому не делали зла. Брат и сестра, словно магниты, притягивали людей своей добротой и общительностью. Окончив школу, они оба поступили в Лениногорский политехнический колледж, а после окончания второго курса приехали на каникулы в село. Волею судьбы, эти каникулы стали для них роковыми.

Тем временем

На озере Средний Кабан в Казани произошла очередная трагедия на воде. Там во время купания утонула 15-летняя девушка. По предварительным данным, во время купания на нее упал парень, который прыгал с тарзанки.

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