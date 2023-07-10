В Казани девочка утонула после падения на нее парня с тарзанки

Следком Татарстана начал проверку по факту гибели девочки Фото: МЧС Татарстана

В Казани на озере Средний Кабан 9 июля в 16.20 произошла трагедия – утонула 15-летняя девочка.

Прибывшие на место происшествия водолазы начали поиск подростка. Ее тело удалось найти в 17.32 на трехметровой глубине в 10 метрах от берега.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, согласно предварительной версии, девочка купалась в озере, в этот момент на нее упал прыгнувший с тарзанки парень.

Следком Татарстана начал проверку по факту гибели девочки на озере Средний Кабан.

Ранее мы сообщали, что в Азнакаевском районе на реке Ик утонули 18-летние брат и сестра.

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