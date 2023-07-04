Ей было всего 16 лет: в Татарстане больница выплатит родителям 4,2 млн рублей за смерть дочери

Суд приговорил врача к двум годам лишения свободы условно

Верховный суд Татарстана постановил выплатить 4,2 миллиона рублей родителям 16-летней девушки, которая умерла в одной из больниц Татарстана.

Трагедия в семье жителей республики произошла в декабре 2018 года. По версии следствия, девушку оперировал неопытный хирург. В результате внутрибрюшного кровотечения она потеряла более 2,5 литра крови, пока необученный специалист пытался определить причину кровотечения и остановить его. Силовики полагают, что летального исхода можно было бы избежать, если бы главный врач нашел замену квалифицированному врачу-хирургу больницы, который был направлен на курсы переподготовки, а реаниматолог обеспечил в медучреждении постоянный запас крови и ее компонентов.

На судебном заседании, в декабре 2021 года, оба врача настаивали на своей невиновности. Тем не менее, суд приговорил их к двум годам лишения свободы условно, а также запретил в течение года занимать должности в сфере здравоохранения.

Родители умершей девочки свои страдания родители оценили в 9 миллионов рублей, но в феврале текущего года суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать в пользу каждого из супругов по миллиону рублей за моральный ущерб и 259 тысяч рублей за материальные убытки.

Теперь же суд вдвое увеличил размер компенсации морального вреда для родителей, которые потеряли дочь — до 2 миллионов рублей каждому.

До сих пор неясно, что стало причиной кровотечения у девушки. Известно, что вечером после посещения кинотеатра с родителями она почувствовала себя плохо, жаловалась на сильные боли в животе. Девушку доставили в больницу, но врач после осмотра сказал, что УЗИ и анализы можно будет сделать лишь утром. На следующее утро юная жительница Татарстана потеряла сознание.

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