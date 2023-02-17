За смерть дочери супруги из Татарстана отсудили у больницы 2,2 миллиона рублей

Изначально родители умершей девочки запрашивали 9 миллионов рублей в качестве компенсации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Супруги из Татарстана выиграли суд против Новошешминской ЦРБ. Им будет выплачено 2,2 миллиона рублей. Ранее в медучреждении скончалась 16-летняя дочь пары.

Дело накануне было рассмотрено в Черемшанском районном суде. Иск удовлетворен частично – в пользу каждого из супругов взыскано по одному миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда. Дополнительно медучреждение должно выплатить 259 тысяч рублей за возмещение материального ущерба.

Трагедия произошла в конце 2018 года. Как утверждается, 16-летнюю девочку оперировал хирург, у которого не было достаточного опыта. Кроме этого, в больнице отсутствовал необходимый запас донорской крови.

Обвинения в халатности были предъявлены главному врачу Новошешминской ЦРБ и анестезиологу-реаниматологу. Суд назначил каждому из них два года лишения свободы условно. Кроме этого, им не разрешено занимать определенные должности в сфере здравоохранения в течение года.

Изначально родители умершей девочки запрашивали 9 миллионов рублей в качестве компенсации, поэтому они планируют обжаловать вчерашнее решение суда.

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