Выпила уксус вместо воды: жительница Татарстана 25 лет не могла нормально есть и пить

Наталья почти никому не говорила о своем недуге. Фото: РКБ

Целых 25 лет жительница Татарстана Наталья не имела возможности нормально есть и пить. Она практически не могла глотать, поэтому питалась только бульонами и пила воду из столовой ложки.

Беда в жизнь Натальи пришла в 1996 году. Тогда она взялась делать заготовки и так увлеклась процессом, что перепутала стаканы – когда захотела пить, вместо воды взяла уксус. В результате получила ожог пищевода. Тогда женщину срочно доставили в местную больницу, а оттуда перевели в казанскую РКБ.

Ситуация оказалось сложной: пищевод – орган, который покрыт слизистой тканью, после ожога моментально рубцуется, а ткани слипаются. В результате человек попросту перестает глотать.

В 1996 году медицина была развита не так хорошо, как сегодня. В результате Наталье установили гастростому, а через пищевод протянули «ниточку» ото рта к гастростоме, чтобы постоянно протягивать по ней, как по проводнику, зонд, который мешал бы срастаться рубцовым тканям. Такую процедуру пришлось делать на протяжении двух лет.

В 1998 пришла новая беда. Во сне конструкция разрушилась, как следствие - пищевод сомкнулся. У здорового человека диаметр пищевода составляет 2,5 сантиметра, у Натальи же просвет составлял 3-4 миллиметра. Врачи тогда пытались помочь женщине, но никому этого сделать не удалось – перестал пролазить даже прибор ФГДС.

«Теперь я могу ходить в гости»

Не так давно знакомый хирург порекомендовал Наталье снова отправиться в РКБ, сказал, что теперь там ей смогут помочь. В результате медикам удалось расширить пищевод до 7 миллиметров. Наталью отпустили домой, чтобы пищевод немного зажил. Но случилось непредвиденное - за неделю он закрылся так, что не проходила даже вода. Пациентку срочно госпитализировали.

- Я уже ни на что не надеялась, почти смирилась со своим положением. Но когда проснулась после процедуры, врач сказал – девятимиллиметровый буж прошел. Это впервые получилось, за столько лет. Я даже не поверила, – рассказала жительница Татарстана.

Спустя время процедуру проделали вновь и на этот раз пищевод удалось расширить до 16 миллиметров. После этого Наташа смогла начать есть. Она долгие годы мечтала попробовать роллы и вот наконец смогла это сделать. А еще съесть кусок мяса.

Наталье предстоит приехать на процедуру еще несколько раз, но ее жизнь уже в корне изменилась. Теперь она наконец-то может пойти в гости. Ведь все 25 лет она почти никому не говорила о своем недуге.

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