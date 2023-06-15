Поел уху и разорвал пищевод: Врачи спасли жителя Татарстана, который подавился рыбной костью

Любимое многими блюдо едва не погубило человека. Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще несколько дней назад 51-летний житель Татарстана с упоением наслаждался поеданием свежей ухи, а спустя время попал на операционный стол.

У мужчины появились сильные боли в шее. Он не мог больше съесть ни ложки. С этой проблемой он обратился к врачам РКБ Казани. Те решили посмотреть, что так сильно мешает пациенту и попытались провести для этого фиброгастродуоденоскопию (ФГДС). Вот только зонд никак не хотел проходить в пищевод. После дополнительного обследования врачи установили, что он разорван неким инородным предметом. Как оказалось, рыбной костью, которой мужчина подавился при поедании ухи.

Эндоскопически кость удалить не представлялось возможным. Понадобилась помощь торакального хирурга. Он удалил инородный предмет через маленький разрез на шее пациента, чем спас ему жизнь.

Сейчас прооперированный мужчина питается только через трубку, сообщают в РКБ. Нужно время, чтобы поврежденный рыбной костью пищевод зажил.

Та самая рыбная кость, которая едва не стоила жизни любителю ухи. Фото: РКБ Казань

Напомним, не так давно «КП-Казань» рассказывала, как врачи РКБ Казани помогли жительнице Татарстана, которая по ошибке выпила уксус вместо воды. Она в течение 25 лет не могла нормально есть и пить

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