Из вагончика в хоромы: в Татарстане для бездомных построили жилье с новой мебелью и техникой

Нина восторженно рассказывает о новом жилье Фото: принтскрин видео.

В Казани одна из сотрудниц «Приюта человека» на видео показала, в каких условиях живут подопечные волонтеров. Бездомные или просто нуждающиеся в помощи люди поначалу жили в старых вагончиках, теперь же в их распоряжении жилье с новой мебелью и техникой.

Женщина по имени Нина рассказала, что изначально они вместе с другими людьми из приюта жили в вагончиках, которые рассчитаны на шесть человек. Спали на металлических двухъярусных кроватях. Несмотря не скромную обстановку, здесь есть все для жизни – холодильник, телевизор, шкафы.

«Нашлись неравнодушные люди, которые пожертвовали деньги и нам построили два новых вагона. Даже не вагоны, а целые хоромы», - восторженно рассказывает Нина.

Как уточнила женщина, вагоны – утепленные, полы с подогревом. В них установлена новая мебель и техника.

«В таких условиях жить, да стараться работать. У людей стимул появился», - радуется Нина.

В «Приюте человека» надеются, что со временем удастся обновить все вагоны.

Ранее мы рассказывали, что эта женщина стала единственной радостью для брошенного родными в больнице мужчины. Он тоже сейчас находится в приюте.

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