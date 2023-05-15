«Пожалуйста, я домой хочу»: В Казани родственники бросили пожилого мужчину на инвалидной коляске прямо в больнице

Около трех месяцев назад 66-летний Рашид Зинатуллин повредил ноги и теперь не может ходить. Фото: Адель ХИСАМОВ

66-летний Рашид Зинатуллин не может самостоятельно ходить. Он работал дежурным в мечети и около трех месяцев назад упал и сильно повредил ноги. Теперь пожилой мужчина вынужден сидеть в инвалидном кресле. А тут он стал еще жаловаться жене на то, что у него отказывает рука. Супруга привезла его в казанскую Горбольницу №7. Там, по словам Рашида Зинатуллина, врачи сделали ему укол и отпустили домой. Но туда мужчина так и не вернулся.

Он сидел в приемном покое и с надеждой ждал, когда жена заберет его. Но ни она, ни дети пожилого мужчины не появлялись. То ли забыли про него, то ли специально бросили. По словам очевидцев, Рашид Зинатуллин просидел в инвалидном кресле четыре дня, все это время сжалившиеся над мужчиной медсестры как могли его подкармливали и поддерживали. Неизвестно сколько бы Рашид Зинатуллин так еще просидел, ожидая родственников, пока о нем случайно не узнала неравнодушная жительница Казани Алия Халиуллова. Именно она и забила тревогу.

«ЗВОНЮ ЖЕНЕ И ДОЧЕРЯМ, НЕ БЕРУТ ТРУБКУ»

- Как-то я листала ленту в соцсети и смотрю, сидит дед в инвалидной коляске. А снизу комментарий, мол, четвертый день уже в больнице торчит прикованный и никто его не забирает. Я и поехала удостовериться, правда ли это. Приезжаю и вижу, сидит дед, а от него уже плохо пахнет, - рассказывает Алия Халиуллова.

Женщина стала расспрашивать Рашида о том, что с ним случилось. Но тот так и не смог назвать причины, по которым родственники его бросили. С горем пополам Алие удалось разузнать о жене и детях пожилого мужчины, с которыми он жил. Рашид Зинатуллин, как оказалось, еще и плохо слышит и у него нарушена речь. Женщина решила найти в соцсетях всю его родню и спросить у них, почему они так поступили.

- Звоню жене и дочерям, не берут трубку. После чего написала дочкам в соцсетях, на что они ответили, что не знают никакого Рашида и добавили меня в черный список, - говорит Алия.

Так и не достучавшись до родни, девушка позвонила своим друзьям из «Приюта человека» и договорилась, чтобы брошенного мужчину туда определили. Кстати сказать, Алия со своим супругом буквально на руках несли его до такси, но до приюта все же доставили.

«Я НЕ ЗНАЮ, ЗА ЧТО ОНИ ТАК СО МНОЙ»

Как рассказали «КП-Казань» в самом приюте, Рашид Зинатуллин будет находиться там до тех пор, пока не решится вопрос о его дальнейшем месте жительства. Дело в том, что в приюте отсутствует медперсонал, который смог бы квалифицированно присматривать за больным мужчиной. Скорее всего, его через некоторое время перевезут в один из государственных пансионатов.

- Я не знаю, за что они так со мной. Моя жена болеет диабетом и может впасть в кому в любой момент, поэтому, возможно, она и решила, что не в состоянии за мной ухаживать и оставила в той больнице, - сказал Рашид Зинатуллин в разговоре с корреспондентом «КП-Казань»

Долго пожилой мужчина находиться в приюте не может, там нет соответствующего медперсонала, который смог бы организовать за ним должный уход. Фото: Адель ХИСАМОВ

Мужчина не оговаривает свою семью и не держит на них зла. Может поэтому про двух дочерей, которые жили с ним, он не стал ничего рассказывать.

- Несмотря на то, что я стал обузой для жены и детей, дома все было нормально, и мы не ссорились, - пояснил Рашид.

По словам Рашида Зинатуллина, у него еще есть взрослый сын от первого брака, который сейчас живет в Санкт-Петербурге, он не может забрать отца к себе. Имеются и другие родственники, но они также не хотят забирать к себе пожилого мужчину, зато готовы оплачивать его лечение и содержание в приюте.

- Зульфия Асхатовна, приезжай, пожалуйста, забирай меня. Я в приюте нахожусь. Пожалуйста, я домой хочу, беспокоюсь за тебя, - говорит в своем видеообращении Рашид Зинатуллин.

Напомним, ранее «КП-Казань» сообщала о том, что в Казани сотрудники больницы не дождались, когда 69-летнего инвалида заберут родственники, и «подкинули» его в поликлинику. Семья мужчины случайно об этом узнала и сильно возмутились. Следственный комитет усмотрел в этой истории признаки уголовных преступлений, которые квалифицируются статьями «Неоказание помощи больному» и «Оставление в опасности». Все материалы для дальнейшего исследования были переданы в полицию.

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