«Думаю только о том, чтобы Нина скорее пришла»: В Казани брошенный женой в больнице старик попал в приют и нашел там новую подругу

Рашид Зинатуллин со своей новой знакомой. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Ранее мы уже рассказывали о том, как пожилой казанец оказался брошенным в больнице собственной женой. Рашид Зинатуллин тогда в приемном покое больницы просидел на инвалидном кресле около четерех дней, в надежде, что за ним вернутся и заберут его домой. Но этого не случилось. Жена и ее дочери словно забыли о существовании мужчины. А стоило-то ему, работая дежурным в мечети, упасть и повредить ноги. Рашид не мог самостоятельно передвигаться, а тут еще и рука начала отказывать. С этим супруга и привезла его на коляске в больницу и, похоже, бросила насовсем. Лишь жалостливые медсестры как могли подкармливали его и всячески поддерживали. Чем могла закончиться эта история, если бы не равнодушная горожанка, неизвестно. Алия Халиуллова решила помочь старику. Кое-как расспросила его о родственниках - Рашид Зинатуллин плохо слышит и у него была нарушена речь. Вот только ни жена мужчины, ни ее дочери, трубку так и не взяли. Рашид в итоге попал в казанский «Приют человека».

- Я не знаю, за что они так со мной. Моя жена болеет диабетом и может впасть в кому в любой момент, поэтому, возможно, она и решила, что не в состоянии за мной ухаживать и оставила в той больнице, - сказал тогда Рашид Зинатуллин в разговоре с корреспондентом «КП-Казань». - Несмотря на то, что я стал обузой для жены и детей, дома все было нормально, и мы не ссорились. Зульфия Асхатовна, приезжай, пожалуйста, забирай меня. Я в приюте нахожусь. Пожалуйста, я домой хочу, беспокоюсь за тебя.

«ЗДЕСЬ, САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЕСТЬ ДОБРЫЕ ЛЮДИ»

Уже в «Приюте человека» Рашид Зинатуллин подробно рассказал о своей жизни. Родился он в Ташкенте (Узбекистан). Служил в танковых войсках на границе с Афганистаном. После армии женился на Марьям. У них родился сын Рауф. Во второй раз женился на Разие. В браке у них на свет появились Элианор и Рузанна. Тогда он работал на заводе. В Казань переехал еще во времена СССР. Здесь встретил Зульфию и женился в третий раз.

По словам Рашида Зинатуллина, его отец писал стихи, имел огромную энциклопедию. Благодаря ему он выучил русский язык: «Я маленький Рашид, умею дом сложить, умею рисовать, вот как надо жить».

В приюте мужчина, видимо, уже не ждет, что за ним приедет жена и заберет обратно домой. Здесь он обрел новых знакомых, а также новую подругу Нину.

- У меня тут друзья хорошие, они мне помогают. Это моя близкая подруга Нина. Здесь, самое главное, есть добрые люди, с кем можно пообщаться. Раньше одному мне было скучно, лежишь как дурак и только о смерти думаешь. Сейчас я думаю только о том, чтобы скорее Нина пришла, - говорит сейчас Рашид Зинатуллин.

Его состояние здоровья уже улучшилось. Он может самостоятельно сидеть, а при помощи других даже вставать и немного ходить. Вот только руки не слушаются, жалуется Рашид. Но он все равно не собирается унывать. Его день в приюте пролетает почти незаметно. Живет он в бытовке с остальными постояльцами, так что в случае чего есть к кому обратиться за помощью. Рашид Зинатуллин продолжает каждый день читать намаз, старается, как говорится у молодых, быть на позитиве. Даже рассказывает анекдоты.

- Когда тепло, я его вывожу на улицу. Утром ходит в баню, принимает витамины, предписанные врачом. Вниманием здесь его никто не обделяет. Каждый зайдет к нему и узнает как его дела. Еще и советы дает. Как-то мы собрались все вместе и начали некоторые охать, что устали. Дядя Рашид нам тогда сказал, надо к Богу обращаться и все будет, - рассказала одна из постояльцев приюта.

ВСТРЕЧА С СЫНОМ

По словам близкой подруги старика Нины, за все время пока он находится в приюте, его навещали родственники, даже сын приходил.

- Сын и руки ему гладил и разговаривали. Непонятно, что с ним такого произошло, что он так ослаб. Я его кормлю, хоть он старается ложку держать, но пока у него это не очень хорошо получается, - пояснила Нина.

Во время разговора с женщиной сын Рашида Зинатуллина сказал, что у него нет возможности забрать отца к себе – работа, дети. При этом, по словам Нины, их встречи всегда проходят в теплой обстановке. Сын старается помогать. Например, не так давно прислал деньги на мазь для лечения пальцев ног отца.

У Рашида Зинатуллина состояние здоровья улучшаются, вот только пока руки не до конца его слушаются. Фото: скриншот

Во время беседы Рашид Зинатуллин узнавал у сына, когда они поедут на его родину, в Узбекистан. Там, вероятнее всего, остались родственники. Но тот отвечал отцу, что пока не знает, получится ли поездка. По словам Нины, приезжали и другие родственники. Они привозили выпечку.

Отметим, Рашид Зинатуллин может долго и не пробыть в казанском «Приюте человека». Все зависит от его состояния здоровья и хватит ли усилий постояльцев, чтобы организовать ему должный уход.

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