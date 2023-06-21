Дважды попался на камеру и прощай руль: Представитель ФАР Дмитрий Золотов посчитал абсурдным предложение Госсовета Татарстана лишать водительских прав за фото

Пока же за фото с камер автомобилистов только штрафуют. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Среди автомобилистов продолжается бурное обсуждение инициативы Госсовета Татарстана, которая была внесена на рассмотрение в Госдуму. Региональные парламентарии предлагают на год лишать водителей прав за повторные нарушения – обгон и превышение скорости, которые были зафиксированы дорожными камерами. Отметим, что такое сейчас возможно, если за это автомобилиста непосредственно на дороге остановил сотрудник ДПС. А сделанные комплексами фотофиксации снимки нарушителям просто рассылаются вместе со штрафом в пять тысяч рублей.

ШТРАФЫ НЕ ДАЮТ РЕЗУЛЬТАТОВ?

Татарстанские парламентарии считают, что нужно ужесточить наказание за повторное нарушение правил обгона и скоростного режима, так как, несмотря на штрафы, водители продолжают свое. Поэтому предлагаемая ими мера окажет более действенный эффект, тем самым, улучшив ситуацию на российских дорогах.

«За 12 месяцев 2022 года за повторное совершение обгона в нарушение правил дорожного движения в Татарстане было возбуждено 461 дело об административном правонарушении. За аналогичный период предыдущего года – 387 дел. Рост на 19,1%», - гласят данные из пояснительной записки к законопроекту.

Напомним, что за неоднократные правонарушения в виде совершения обгона в запрещенных местах и превышения скорости более, чем на 60 км/ч предусмотрена уголовная ответственность. Однако, как считают в Госсовете Татарстана, с применением предлагаемой меры, она должна наступать только на третьей нарушение и с лишением водительских прав.

Также, как следует из все той же пояснительной записки, за 2022 год в Татарстане было возбуждено всего два уголовных дела за нарушение ПДД лицом, ранее подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления автомобилем (статья 264.2 УК РФ). Остальные нарушители, получается, продолжают гонять по дорогам и угрожать чужим жизням. Не устроишь же за всеми ними настоящую охоту.

Татарстанские парламентарии считают, что причиной этому является то, что статья 264.2 УК РФ не берет в основу обвинения записи с дорожных камер, а опирается лишь на протоколы сотрудников ДПС. Хотя количество рецидивов, попавших в объектив, значительно превышает количество составленных полицейскими протоколов. Поэтому Госсовет Татарстана и предлагает лишать прав водителей нарушителей, то есть в случае фотофиксации владельцев машин.

«БУДУТ БЕГАТЬ ПО СУДАМ И ДОКАЗЫВАТЬ, ЧТО ЗА РУЛЕМ БЫЛИ НЕ ОНИ»

«Считаю, что это не тот метод борьбы с нарушителями ПДД, ведь ответственность будет нести именно собственник автомобиля, а не тот, кто был за рулем», - рассказал «Комсомолке» представитель Федерации автовладельцев России (ФАР) в Казани, юрист Дмитрий Золотов.

Если инициатива Госсовета Татарстана будет поддержана, то злостные нарушители повально начнут переоформлять свои автомобили на родственников, у которых нет водительского удостоверения, предполагает Золотов. К этим родственникам и будут приходить штрафы, а лишить их водительских прав, как предлагается, не получится, так как их и не было вовсе.

«Отсюда вытекает еще одна проблема. Собственники автомобилей будут вынуждены бегать по судам и доказывать, что за рулем были не они. А ведь согласно г. 12 КоАП, владелец машины не обязан бегать и доказывать это, но ему придется», - пояснил Золотов.

Тем самым, представитель ФАР в Казани считает данный законопроект Госсовета Татарстана абсурдным, так как многие продают автомобили без переоформления их на нового владельца. К тому же начнут страдать за нарушителей и компании, которые сдают машины в аренду. Из-за всего этого возникнет дополнительная нагрузка на суды и другие инстанции. Зарегистрированные как собственники автомобилей будут массово околачивать двери в стремлении доказать, что они не верблюды, то есть не сидели за рулем во время нарушения.

«Что толку от этого законопроекта? Психология вождения от этого ни у кого не изменится. Водители будут находить всевозможные лазейки. А тот, кто нарушал, так и продолжит нарушать. Вот, например, пьяные, как катались, так и катаются, и никакие законы их не останавливают» - подчеркнул Золотов.

Напоследок, он отметил, что предлагаемый Госсоветом Татарстана законопроект должен быть в итоге направлен на пресечение нарушений водителем, а не наказание собственника автомобиля.

Напомним, ранее Госсовет Татарстана также отправлял в Госдуму законопроект о введении в России системы распределения студентов-бюджетников на заводы. Если, мол, они откажутся туда идти работать по профилю, то должны вернуть средства потраченные государством на их обучение. Многие назвали это возвратом к СССР, а эксперты и депутаты самой Госдумы раскритиковали эту инициативу.

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