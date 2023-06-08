Депутаты предложили лишать прав за зафиксированные камерами нарушения

Пока комплексы фотофиксации лишь высылают автолюбителю штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лишать прав водителей за нарушения, которые зафиксированы дорожными камерами, предлагают в Госсовете Татарстана. Соответствующий проект поправок к КоАП РФ поступил в совет законодателей при Госдуме.

Как пишет «Коммерсантъ», предложение парламентариев Татарстана подразумевает «усиление мер ответственности за повторное нарушение правил обгона и скоростного режима».

На сегодняшний день за повторное превышение скорости более чем на 60 км/ч и повторный выезд на встречную полосу могут лишить прав на один год, но только если нарушителя остановил инспектор ДПС. Комплексы фотофиксации лишь высылают автолюбителю штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане нарушителей ПДД предложили выявлять с помощью беспилотников.

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