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НовостиАвто8 июня 2023 5:14

Депутаты предложили лишать прав за зафиксированные камерами нарушения

Пока такая мера может применяться лишь при остановке нарушителя инспектором ДПС
Адам САГАЛ
Пока комплексы фотофиксации лишь высылают автолюбителю штраф

Пока комплексы фотофиксации лишь высылают автолюбителю штраф

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лишать прав водителей за нарушения, которые зафиксированы дорожными камерами, предлагают в Госсовете Татарстана. Соответствующий проект поправок к КоАП РФ поступил в совет законодателей при Госдуме.

Как пишет «Коммерсантъ», предложение парламентариев Татарстана подразумевает «усиление мер ответственности за повторное нарушение правил обгона и скоростного режима».

На сегодняшний день за повторное превышение скорости более чем на 60 км/ч и повторный выезд на встречную полосу могут лишить прав на один год, но только если нарушителя остановил инспектор ДПС. Комплексы фотофиксации лишь высылают автолюбителю штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане нарушителей ПДД предложили выявлять с помощью беспилотников.

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