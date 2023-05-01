Обратно в СССР: Госсовет Татарстана предложил вернуть систему распределения студентов на заводы

Если данные студенты не отработают три года по распределению, то им придется заплатить в бюджет за свое образование. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Татарстанские парламентарии изучили рынок труда и пришли к выводу, что пришло время внести изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». А именно через него обязать студентов-бюджетников после выпуска обязательно поработать по специальности в течении трех лет. Объясняется это тем, что за их обучение платило государство. Данная инициатива уже внесена на рассмотрение в Госдуму, пока только профильной комиссии нижней палаты парламента. Причем с многообещающей припиской: «Не потребует дополнительных расходов из бюджета Российской Федерации».

Изучив данный законопроект, становится понятным, что он касается деятельности образовательных организаций, в которых реализуются основные профессиональные образовательные программы. Именно они будут должны заняться распределением выпускников-бюджетников на заводы и предприятия. Не правда ли, напоминает СССР с его плановой экономикой? Тогда, окончив учебное заведение, студент гарантировано получал работу.

- Настоящий законопроект позволит гарантированно обеспечить молодых специалистов работой на срок не менее трех лет по завершении обучения, что в свою очередь будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики нашей страны, - черным по белому говорится в пояснительной записке от татарстанских парламентариев. Дело в том, что выпускникам действительно непросто найти работу по специальности, так как в организациях и предприятиях предпочтение все же отдают кандидатам с хоть каким-то опытом трудовой деятельности по профилю.

ПРИДЕТСЯ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ

Как и в любом другом подобном законопроекте не обошлось без санкций. Так, если выпускник откажется от распределения или отработает по нему менее трех лет, то он должен вернуть в бюджет стоимость своего обучения. Тут никаких таблиц и расчетов нет. Сколько такой выпускник будет должен определит правительство страны.

Кстати, распределением и трудоустройством вместе властями на местах займутся сами образовательные учреждения. Кто и куда поедет, они студентам должны сообщить минимум за четыре месяца до получения диплома. Тем, кому не найдут работу, выдадут справку о предоставлении возможности самостоятельного трудоустройства, причем в течение двух месяцев со дня окончания обучения.

Отметим, что выпускник может рассчитывать на распределение по месту жительства при определенных семейных обстоятельствах и состоянию здоровья. Что же касается службы в армии, то в этом случае, видимо, сыграет пункт законопроекта о периоде иной деятельности, который включат в тот самый трехлетний срок обязательной отработки.

Тем, кого все-таки отправят работать в другой регион, при переезде придется уповать на обещанные социальные гарантии, которые должны быть разработаны правительством России.

Данный законопроект уже наделал шума в соцсетях. Одни интернет-пользователи приветствуют такое решение и прямо называют это возвращением лучшей советской практике по трудоустройству. Они отмечают, что в этом случае у студентов будет мотивация лучше учиться, чтобы их отправляли работать на более высокооплачиваемые места. Другие увидели в этом коррупционную составляющую. Мол, в образовательных учреждениях массово начнут брать взятки за распределение на самые «сладкие места».

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