Муж накрыл собой детей: жительница Татарстана потеряла в пожаре четырех детей, супруга, мать и брата

Отец семейства пытался спасти детей, но погиб сам Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Семь человек погибли в результате пожара в Татарстане, из них четверо – дети. В большой семье спаслась лишь многодетная мать несовершеннолетних. История этой трагедии стремительно обрастает самыми разными подробностями.

Очевидцы рассказывают, что дом в деревне Саитово Тукаевского района сгорел за считанные минуты. В МЧС причину возгорания пока не называют, а от соседей можно услышать разные версии, например, замыкание электропроводки и взрыв газа. Сразу несколько человек заявили, что слышали хлопок, после которого дом сгорел буквально на глазах. Несколько из жителей деревни уверенно говорят, что пожар начался из-за замыкания, а взрыв случился уже во время пожара. Третьи уверяют, что никакого взрыва не было вовсе, а у соседей просто богатая фантазия. В официальной сводке ГУ МЧС России по РТ никакой информации о взрыве или хлопке нет. Но есть фраза, которая вызвала бурю негодования пользователей соцсетей: «Со слов сотрудников полиции, семья неблагополучная. Мать детей вышла из горящего дома».

«Мать, наверное, могла хоть одного-двоих вытащить на руках, когда выходила?» - задается вопросом один из пользователей соцсети.

«Почему себя спасла, а о детях не подумала?» - присоединяется другой.

Дом сгорел за считанные минуты Фото: МЧС Татарстана

Жители деревни заступились за выжившую 28-летнюю женщину, у которой в пожаре погибли четверо детей в возрасте от 4 до 9 лет, муж, мать и брат. Они пояснили, что мать о детях заботилась хорошо, а неблагополучной семья считалась из-за родственников, которые жили с ними под одной крышей. Якобы те иногда злоупотребляли алкоголем.

«Ветер был очень сильный, все произошло за считанные секунды. Мама детей вышла покормить кур и гусей, которые ближе к полю находятся в сарае. Не в ее силах было что-либо сделать, все слишком быстро», - рассказала знакомая семьи Юлия.

Другая жительница деревни по имени Лейсан рассказала, что в момент трагедии все дети спали – у них был дневной сон (пожар вспыхнул около 13 часов). Мать и брат женщины тоже спали. Муж работал в огороде, а сама женщина отправилась кормить кур.

«Муж хотел вытащит детей, но не смог выбраться и все остались там. Не нужно выдумывать, что они были пьяные. Это хорошая семья», - уверяет Лейсан.

Местные жители рассказывают, что мужа выжившей женщины нашли недалеко от выхода из дома, обнимающего детей.

«Совсем немного времени не хватило, чтобы спастись. Собой малышей накрывал», - говорит жительница деревни Алия.

Напомним, пожар произошел 18 июня около 13 часов. К тушению пожара были привлечены 43 человека и 17 единиц техники. От дома практически ничего не осталось. Видео с места трагедии можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

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