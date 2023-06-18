Мать вышла из горящего дома: пожар в частном доме в Татарстане унес жизни четверых детей и троих взрослых

Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

Сегодня, 18 июня, в деревне Саитово Тукаевского района Татарстана произошел страшный пожар в частном жилом доме. Сообщение о возгорании бревенчатого одноэтажного дома №2 по улице Торговая поступило в 13.17.

Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 43 человека и 17 единиц техники. Спустя почти час пожарные локализовали пожар, а затем ликвидировали открытое горение.

Последствия пожара. Фото: МЧС Татарстана

На месте пожара обнаружили тела семерых погибших, из них четверо детей. По уточненным данным, в доме жили восемь человек. По словам полицейских, семья была неблагополучной. Мать детей вышла из горящего дома, уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

В деревню Саитово выехал начальник ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин. Вместе с тем Прокуратура республики проводит проверку по факту трагедии. Причина пожара выясняются.

Напомним, ранее в центре Казани произошел крупный пожар на площади 1,1 тысячи квадратных метров.

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