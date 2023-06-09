Труп вороны и 70 тысяч уничтоженных кур: В Марий Эл из-за птичьего гриппа ввели карантин

По требованию прокуратуры на предприятии проведут внеплановую выездную проверку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории ООО «Птицефабрика Приволжская» (Волжский район) выявлен крупный очаг птичьего гриппа, также за пределами предприятия был найден зараженный этой инфекцией труп вороны.

- Приняты меры оперативного реагирования. В том числе уничтожено 70 тысяч павших кур, - сообщили в пресс-службе комитета ветеринарии Марий Эл.

Вместе с тем на месте очага создали комиссию по эпизоотологическому расследованию, устанавливается источник вируса и то, как он попал на птицефабрику. Кроме того, 14 июня по требованию прокуратуры управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и Марий Эл проведет внеплановую выездную проверку предприятия.

- Организации, куда осуществлялись поставки от ООО «Птицефабрика Приволжская», проинформированы о том, что в предельно короткие сроки нужно изъят из оборота и отзывать полученную продукцию, а также уничтожить ее остатки, - отметили в управлении.

После лабораторного подтверждения наличия высокопатогенного птичьего гриппа на фабрике указом главы Марий Эл Юрия Зайцева на отдельных территориях Волжского района был введен карантин.

Согласно документу, очагом инфекции объявлена ООО «Птицефабрика «Приволжская», угрожающей зоной – прилегающая к предприятию территория в радиусе пяти километров, зоной наблюдения – земли возле угрожающей зоны в радиусе 10 километров.

Введены и особые запреты. В частности, на птицефабрике нельзя лечить больных кур, посещать предприятие посторонним лицам, ввозить или вывозить оттуда птиц и яйца из инкубатора (закладывать в него новые яйца), заниматься забоем кур для мяса и даже снимать с павших тушек перья.

В остальных зонах карантина действуют похожие ограничения. В том числе речь идет и о запрете на проведение сельхозярмарок, выставок, массовой продажи домашней птицы. Там также нельзя теперь заниматься и заготовлением корма для них. Охотиться на птиц тоже нельзя, если только не в целях регулирования их численности. Но самое главное, что из-за карантина в указанных зонах пройдут изъятия.

- В соответствии с ветеринарными правилами будет вестись работа по изъятию птиц и продуктов птицеводства для их уничтожения, - заявили в комитете ветеринарии Марий Эл.

Напомним, что в республике недавно такое уже делали. В начале мая были обнаружены сразу несколько очагов птичьего гриппа. Противоэпизоотические отряды Йошкар-Олы, а также Советского и Медведевского районов, вместе с полицейскими ходили по дворам 21 населенного пункта. Они искали больных птиц, в том числе при помощи термометрии. Если были признаки инфекции, то их изымали и уничтожали. Тогда же около села Вятское специалисты нашли 50 мертвых чаек, которые были заражены птичьим гриппом. Кстати, спустя чуть более недели после этого был найден еще один похожий очаг инфекции - на озере Чихайдарово в Йошкар-Оле.

Тем временем, в Нижегородской области также зафиксировали вспышку птичьего гриппа – очаг обнаружен на территории Шарангского района. Вирус распространяют именно чайки. Из-за этого в области разрешили их отстреливать, лишь бы остановить заразу.

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