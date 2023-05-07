В Марий Эл обнаружили несколько очагов высокопатогенного птичьего гриппа

Больную домашнюю птицу у населения изымают и ликвидируют. Фото: Госветслужба Марий Эл

Проведена дезинфекция, три очага птичьего гриппа ликвидированы, в селе Вятское Советского района продолжает работать противоэпизоотический отряд, сообщает Госветслужба Марий Эл.

- Новых случаев высокопатогенного гриппа птиц не зафиксировано, - также отметили в управлении.

Противоэпизоотические отряды Йошкар-Олы, а также Советского и Медведевского районов, совместно с сотрудниками полиции изъяли и уничтожили зараженных птиц по итогам обхода 21 населенного пункта. Данная работа все еще продолжается, проводится осмотр домашней птицы, в том числе и при помощи термометрии.

Кроме этого, около села Вятское специалисты нашли и уничтожили погибших чаек, а также их яйца.

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