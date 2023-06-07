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НовостиОбщество7 июня 2023 16:23

На птицефабрике в Марий Эл обнаружен массовый падеж птиц

У них нашли вирус гриппа
Марина ДОЛГОВА

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На птицефабрике в Марий Эл обнаружен массовый падеж птиц, рассказывают в республиканском комитете ветеринарии. Результаты исследований показали наличие у них РНК вируса гриппа.

Инцидент был зафиксирован в ООО «Птицефабрика Приволжская», и за пределами предприятия был найден труп вороны с аналогичным вирусом.

В настоящее время ветеринарная служба уже принимает меры по недопущению дальнейшего распространения заболеваемости в Марий Эл, в числе которых - введение запрета на ввоз и вывоз продуктов птицеводства.

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