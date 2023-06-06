Шашлык и ананас на гриле: как шеф-повар из Татарстана Нафис Калимуллин выиграл на шоу «Битва пикников» на ТНТ

За победу в шоу Нафис Калимуллин получил 50 тысяч рублей. Фото: Личный архив героя публикации

Член ассоциации шеф-поваров Татарстана и международной ассоциации шеф-поваров U.N.C.A. Нафис Калимуллин стал победителем шоу «Битва пикников» на ТНТ.

28-летний татарстанец сражался за звание лучшего барбекю-шефа России, а его задачей было угодить молодым мамам. В качестве закуски на шоу он приготовил брускетту с сыром маасдам, орехами и виноградом, а в качестве основного блюда шашлык из индейки с ананасом на гриле. Отметим, что ранее Нафис Калимуллин делился с читателями «КП-Казань» оригинальными рецептами шашлыка из свиной шеи и вырезки конины.

После финального голосования гостей счет был в пользу соперника Нафиса. Однако эксперт и российский ресторатор Дмитрий Левицкий отметил скорость приготовления блюд татарстанским шеф-поваром и самоотдачу, с которой Нафис помогал сопернику, не успевавшему вовремя все приготовить. Так он стал победителем «Битвы пикников». Сам шеф-повар отметил, что хорошо отнесся к критике, так как понимал, что его блюда были сильным, нестандартным шагом угодить молодым мамам.

- Получил просто шквал эмоций. Еще больше эмоций получил, когда позвонил маме и сказал, что победил, от ее радости за меня. Сейчас хочу везде поучаствовать, так скажем, ищу, где есть кулинарные шоу и открыты кастинги, но и про работу забывать не надо, - поделился с «КП-Казань» шеф-повар Нафис Калимуллин.

Ресторатор Дмитрий Левицкий отметил скорость приготовления блюд татарстанским шеф-поваром и самоотдачу. Фото: Личный архив героя публикации

- После сьемок угощал шашлыком работников, световиков и техперсонал. Они говорили: «Нафис, твой шашлык лучший, который мы ели», — вспоминает о победе шеф-повар.

Нафис профессионально готовит с 15 лет. Ради карьеры повара он даже бросил медицинский колледж, и не зря. За победу в шоу молодой шеф-повар получил 50 тысяч рублей. В беседе с «КП-Казань» Нафис Каллимулин поделился, что пока не собирается тратить выигрыш, а хочет оставить его на счете.

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