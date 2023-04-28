Оригинальные рецепты шашлыка на майские праздники от татарстанского шеф-повара Нафиса Калимуллина

Если угли загорелись под мясом, не тушите их простой водой, лучше присыпьте солью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майские праздники на носу и многие уже планируют традиционно открыть сезон шашлыков на природе. Самым главным в его приготовлении является, конечно, маринад. Есть множество рецептов, но они могут набить уже оскомину на вкусовых рецепторах, а, значит, праздник для любителей мяса на углях может превратиться в серые будни. Для того, чтобы этого не произошло член ассоциации шеф-поваров Татарстана и международной ассоциации шеф-поваров U.N.C.A. Нафис Калимуллин делится с читателями «КП-Казань» своими оригинальными рецептами.

ШАШЛЫК ИЗ СВИНОЙ ШЕИ:

Свиная шея - 3 кг

Аджика - 1 банка 250гр

Соевый соус - 100мл

Специи по вкусу

Соль по вкусу

Томаты свежие - 3 шт

Лук репчатый - 3 шт

ШАШЛЫК ИЗ ВЫРЕЗКИ КОНИНЫ:

Вырезка конины - 4 кг

Лук репчатый - 4 шт

Томаты свежие - 4 шт

Базилик сушеный по вкусу

Лимон - 1 шт

Розмарин свежий - 3 веточки

Соль по вкусу

Перец черный молотый по вкусу.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВИТЬ

Охлажденную вырезку конины\свиную шею промыть и обсушить бумажным полотенцем. После этого необходимо срезать с мяса весь видимый жир, пленки и прожилки. Далее все нарезать поперек на кусочки толщиной около 4 см. Все кусочки должны быть одного размера примерно 4х4 см.

- Так они прожарятся равномерно, - отмечает шеф-повар Нафис Калимуллин.

В миску нужно переложить нарезанное мясо. Лук репчатый почистить, нарезать полукольцами, помять руками наш лук и добавить к мясу. Томаты помыть и нарезать крупным кубиком и добавляем к мясу.

- В маринаде вырезки конины лимон режем пополам, выжимаем сок на мясо и сам лимон тоже добавляем туда, - рассказывает Калимуллин.

Все остальные ингредиенты надо добавить к выбранному мясу и тщательно перемешать.

- Накрываем пищевой пленкой или крышкой и отправляем в холодильник на 2-3 часа мариноваться, - продолжает шеф-повар.

Пока мясо маринуется, стоит разжечь мангал и дождаться, когда получим по настоящему раскаленные угли.

- Насадите мясо на шампур так, чтобы кусочки не прижимались плотно друг к другу. Обязательно уберите с мяса крупные частицы приправ. Выложите шашлыки на мангал. Каждые две минуты переворачивайте шампуры и следите за готовностью. Помните, жар должен быть максимальным, но без огня, - советует Нафис Калимуллин. - Новичкам рекомендую не использовать специальны розжиг, замените его обычным растительным маслом. Дело в том, что розжиг дает аромат химии и вреден, а растительное масло абсолютно безвредно. И еще, когда при жарке шашлыка капает жир и возгорается, то огонь тушим не водой, а солью. Убираем шампур и прям посыпаем.

Вот и все шашлык по рецепту шеф-повара готов. Снимаем его с мангала, кладем на стол и даем мясу немного «отдохнуть». А, чтобы шашлык сохранил сочность, не снимайте его с шампура. Лучше всего подавать его со свежими салатами, луком, лепешкой, зеленью и различными соусами.

ВАЖНО!

В Татарстане по 10 мая действует особый противопожарный режим. Во время него, в том числе, запрещается приготовление пищи на открытом огне, мангале, вне специализированных для этого мест.

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