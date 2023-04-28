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Общество27 апреля 2023 23:10

Оригинальные рецепты шашлыка на майские праздники от татарстанского шеф-повара Нафиса Калимуллина

Кто в вине, а кто в уксусе или в майонезе. Делимся нетривиальными подходами к готовке мяса на углях
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Если угли загорелись под мясом, не тушите их простой водой, лучше присыпьте солью.

Если угли загорелись под мясом, не тушите их простой водой, лучше присыпьте солью.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майские праздники на носу и многие уже планируют традиционно открыть сезон шашлыков на природе. Самым главным в его приготовлении является, конечно, маринад. Есть множество рецептов, но они могут набить уже оскомину на вкусовых рецепторах, а, значит, праздник для любителей мяса на углях может превратиться в серые будни. Для того, чтобы этого не произошло член ассоциации шеф-поваров Татарстана и международной ассоциации шеф-поваров U.N.C.A. Нафис Калимуллин делится с читателями «КП-Казань» своими оригинальными рецептами.

ШАШЛЫК ИЗ СВИНОЙ ШЕИ:

Свиная шея - 3 кг

Аджика - 1 банка 250гр

Соевый соус - 100мл

Специи по вкусу

Соль по вкусу

Томаты свежие - 3 шт

Лук репчатый - 3 шт

ШАШЛЫК ИЗ ВЫРЕЗКИ КОНИНЫ:

Вырезка конины - 4 кг

Лук репчатый - 4 шт

Томаты свежие - 4 шт

Базилик сушеный по вкусу

Лимон - 1 шт

Розмарин свежий - 3 веточки

Соль по вкусу

Перец черный молотый по вкусу.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВИТЬ

Охлажденную вырезку конины\свиную шею промыть и обсушить бумажным полотенцем. После этого необходимо срезать с мяса весь видимый жир, пленки и прожилки. Далее все нарезать поперек на кусочки толщиной около 4 см. Все кусочки должны быть одного размера примерно 4х4 см.

- Так они прожарятся равномерно, - отмечает шеф-повар Нафис Калимуллин.

В миску нужно переложить нарезанное мясо. Лук репчатый почистить, нарезать полукольцами, помять руками наш лук и добавить к мясу. Томаты помыть и нарезать крупным кубиком и добавляем к мясу.

- В маринаде вырезки конины лимон режем пополам, выжимаем сок на мясо и сам лимон тоже добавляем туда, - рассказывает Калимуллин.

Все остальные ингредиенты надо добавить к выбранному мясу и тщательно перемешать.

- Накрываем пищевой пленкой или крышкой и отправляем в холодильник на 2-3 часа мариноваться, - продолжает шеф-повар.

Пока мясо маринуется, стоит разжечь мангал и дождаться, когда получим по настоящему раскаленные угли.

- Насадите мясо на шампур так, чтобы кусочки не прижимались плотно друг к другу. Обязательно уберите с мяса крупные частицы приправ. Выложите шашлыки на мангал. Каждые две минуты переворачивайте шампуры и следите за готовностью. Помните, жар должен быть максимальным, но без огня, - советует Нафис Калимуллин. - Новичкам рекомендую не использовать специальны розжиг, замените его обычным растительным маслом. Дело в том, что розжиг дает аромат химии и вреден, а растительное масло абсолютно безвредно. И еще, когда при жарке шашлыка капает жир и возгорается, то огонь тушим не водой, а солью. Убираем шампур и прям посыпаем.

Вот и все шашлык по рецепту шеф-повара готов. Снимаем его с мангала, кладем на стол и даем мясу немного «отдохнуть». А, чтобы шашлык сохранил сочность, не снимайте его с шампура. Лучше всего подавать его со свежими салатами, луком, лепешкой, зеленью и различными соусами.

ВАЖНО!

В Татарстане по 10 мая действует особый противопожарный режим. Во время него, в том числе, запрещается приготовление пищи на открытом огне, мангале, вне специализированных для этого мест.

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