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Общество21 февраля 2023 21:12

Масленица в Казани: Топ-3 вкусных рецептов блинов с начинкой от татарстанского шеф-повара Нафиса Калимуллина

Шеф-повар из Татарстана Нафис Калимуллин поделился секретами приготовления блинов на Масленицу
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Перед каждой жаркой, тесто обязательно необходимо перемешивать, чтобы сливочное масло не отделялось от теста.

Перед каждой жаркой, тесто обязательно необходимо перемешивать, чтобы сливочное масло не отделялось от теста.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Уже во всю идет масленичная неделя. В это время хочется удивить своих родных и друзей необычными, а самое главное вкусными блинами. Шеф-повар ресторана The Bird, член ассоциации шеф-повар Татарстана и международной ассоциации шеф-поваров U.N.C.A. Нафис Калимуллин поделился с «КП-Казань» тремя оригинальными рецептами блинов с начинкой.

Как получить пористые блинчики, почему нужно смазывать сковороду картошкой - эти и многие другие секреты читайте в этой статье.

Рецепт классических блинов

Ингредиенты на 12-15 штук:

Молоко - 750 мл

Яйцо - 2 шт.

Соль - по вкусу

Сахар - 1 ст.л.

Мука - 300-400 г.

Сливочное масло - 70 г.

- Молоко слегка нагреваем, чтобы растопленное масло и другие ингредиенты хорошо смешались

- Добавляем туда яйца, соль по вкусу для контраста, затем сахар. Начинаем мешать и частями вводим муку. Для перемешивания лучше взять венчик - так у вас получится тесто без комочков. При этом оно не должно быть слишком жидким или слишком густым.

- В конце добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем. Это нужно для, того что бы получились поры на блинчиках.

- Как следует разогреваем сковороду и смазываем растительным маслом с помощью половинки картошки на вилке, и можно жарить блины. Почему картошкой? Для того, чтобы не налить слишком много растительного масла на сковороду.

- Перед каждой жаркой, тесто обязательно перемешивайте, чтобы сливочное масло не отделялось от теста.

- Первая сторона должна быть зажаристой и карамелизованной, а вторая - бледнее. Так блин получится не сухим и не пережаренным.

Первая сторона должна быть зажаристой и карамелизованной, а вторая - бледнее. Так блин получится не сухим и не пережаренным.

Первая сторона должна быть зажаристой и карамелизованной, а вторая - бледнее. Так блин получится не сухим и не пережаренным.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Рецепты блинов с начинкой

Блины с кремом из запеченной тыквы и творожным сыром

Ингредиенты:

Классические блины

Тыква - 1 шт.

Творожный сыр - 1 пачка.

Тыкву отчищаем от семечек и кожуры. Рубим на крупные куски, маринуем растительным маслом, солью и сахаром. Запекаем тыкву в разогретой духовке при 180 градусов 40-45 минут до мягкости тыквы. При этом она уменьшиться примерно вдвое. Перекладываем тыкву в миску и разминаем вилкой, добавляем творожный сыр на половину меньше веса нашей запеченной тыквы.

Берем наши прекрасные классические блины, которые мы пожарили. Смотрите рецепт выше. Размазываем по ним крем из тыквы и творожного сыра. После этого заворачиваем блины в рулет, режем на пополам и посыпаем тыквенными семечками, которые предварительно обжариваем на сухой сковородке. Подаем со сметаной.

Блины с творогом, яблоком и огурцами.

Ингредиенты:

Классические блины

Творог 5% - 1 пачка

Веточка свежего зеленого базилика

Сахар и соль - по вкусу

Зеленое яблоко - 1 шт.

Свежий огурец - 1 шт.

Промываем веточку базилика, яблоко, огурец под проточной холодной водой, обсушиваем их при помощи бумажного полотенца. Отделяем листья базилика от ветки, нам понадобятся только листья. Складываем их друг на друга, сворачиваем в рулет и мелко рубим. Яблоко режем пополам и удаляем сердцевину с семенами. Наше яблоко и огурец рубим мелким кубиком.

В миску перекладываем творог, к нему добавляем мелко рубленный базилик, кубики яблока и огурца. Приправляем получившуюся начинку солью и сахаром по вкусу. Все тщательно перемешиваем. На один блинчик берем две столовые ложки начинки и сворачиваем его конвертом. Все готово.

Блины с обжаренным бананом и пломбиром

Ингредиенты:

Классические блины

Банан - 1 шт.

Молотая корица - щепотка

Сахар – по вкусу

Сливочное масло – 30 гр.

Мята свежая – для украшения

Пломбир – 50 гр.

Сахарная пудра – по вкусу

Ставим на медленный огонь разогреваться сковороду и кладем на нее сливочное масло, чтобы оно начало топиться. Банан промываем, очищаем от кожуры и прорезаем его вдоль по всей длине. На растопленное сливочное масло посыпаем сахар и молотую корицу. Как только сахар раствориться, кладем наши куски банана на сковородку. Жарим по одной минуте с каждой стороны. Снимаем с огня сковородку. На доску выкладываем блин, на него половинку обжаренного банана и заворачиваем. С другой половинкой банана повторяем ту же процедуру.

Завернутые блинчики режем пополам, выкладываем на тарелку. Сверху выкладываем шарик мороженого, украшаем веточкой мяты и посыпаем сахарной пудрой. Наши блины готовы, приятного аппетита!

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