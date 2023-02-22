Перед каждой жаркой, тесто обязательно необходимо перемешивать, чтобы сливочное масло не отделялось от теста. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Уже во всю идет масленичная неделя. В это время хочется удивить своих родных и друзей необычными, а самое главное вкусными блинами. Шеф-повар ресторана The Bird, член ассоциации шеф-повар Татарстана и международной ассоциации шеф-поваров U.N.C.A. Нафис Калимуллин поделился с «КП-Казань» тремя оригинальными рецептами блинов с начинкой.

Как получить пористые блинчики, почему нужно смазывать сковороду картошкой - эти и многие другие секреты читайте в этой статье.

Рецепт классических блинов

Ингредиенты на 12-15 штук:

Молоко - 750 мл

Яйцо - 2 шт.

Соль - по вкусу

Сахар - 1 ст.л.

Мука - 300-400 г.

Сливочное масло - 70 г.

- Молоко слегка нагреваем, чтобы растопленное масло и другие ингредиенты хорошо смешались

- Добавляем туда яйца, соль по вкусу для контраста, затем сахар. Начинаем мешать и частями вводим муку. Для перемешивания лучше взять венчик - так у вас получится тесто без комочков. При этом оно не должно быть слишком жидким или слишком густым.

- В конце добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем. Это нужно для, того что бы получились поры на блинчиках.

- Как следует разогреваем сковороду и смазываем растительным маслом с помощью половинки картошки на вилке, и можно жарить блины. Почему картошкой? Для того, чтобы не налить слишком много растительного масла на сковороду.

- Перед каждой жаркой, тесто обязательно перемешивайте, чтобы сливочное масло не отделялось от теста.

- Первая сторона должна быть зажаристой и карамелизованной, а вторая - бледнее. Так блин получится не сухим и не пережаренным.

Первая сторона должна быть зажаристой и карамелизованной, а вторая - бледнее. Так блин получится не сухим и не пережаренным. Фото: Евгения ГУСЕВА

Рецепты блинов с начинкой

Блины с кремом из запеченной тыквы и творожным сыром

Ингредиенты:

Классические блины

Тыква - 1 шт.

Творожный сыр - 1 пачка.

Тыкву отчищаем от семечек и кожуры. Рубим на крупные куски, маринуем растительным маслом, солью и сахаром. Запекаем тыкву в разогретой духовке при 180 градусов 40-45 минут до мягкости тыквы. При этом она уменьшиться примерно вдвое. Перекладываем тыкву в миску и разминаем вилкой, добавляем творожный сыр на половину меньше веса нашей запеченной тыквы.

Берем наши прекрасные классические блины, которые мы пожарили. Смотрите рецепт выше. Размазываем по ним крем из тыквы и творожного сыра. После этого заворачиваем блины в рулет, режем на пополам и посыпаем тыквенными семечками, которые предварительно обжариваем на сухой сковородке. Подаем со сметаной.

Блины с творогом, яблоком и огурцами.

Ингредиенты:

Классические блины

Творог 5% - 1 пачка

Веточка свежего зеленого базилика

Сахар и соль - по вкусу

Зеленое яблоко - 1 шт.

Свежий огурец - 1 шт.

Промываем веточку базилика, яблоко, огурец под проточной холодной водой, обсушиваем их при помощи бумажного полотенца. Отделяем листья базилика от ветки, нам понадобятся только листья. Складываем их друг на друга, сворачиваем в рулет и мелко рубим. Яблоко режем пополам и удаляем сердцевину с семенами. Наше яблоко и огурец рубим мелким кубиком.

В миску перекладываем творог, к нему добавляем мелко рубленный базилик, кубики яблока и огурца. Приправляем получившуюся начинку солью и сахаром по вкусу. Все тщательно перемешиваем. На один блинчик берем две столовые ложки начинки и сворачиваем его конвертом. Все готово.

Блины с обжаренным бананом и пломбиром

Ингредиенты:

Классические блины

Банан - 1 шт.

Молотая корица - щепотка

Сахар – по вкусу

Сливочное масло – 30 гр.

Мята свежая – для украшения

Пломбир – 50 гр.

Сахарная пудра – по вкусу

Ставим на медленный огонь разогреваться сковороду и кладем на нее сливочное масло, чтобы оно начало топиться. Банан промываем, очищаем от кожуры и прорезаем его вдоль по всей длине. На растопленное сливочное масло посыпаем сахар и молотую корицу. Как только сахар раствориться, кладем наши куски банана на сковородку. Жарим по одной минуте с каждой стороны. Снимаем с огня сковородку. На доску выкладываем блин, на него половинку обжаренного банана и заворачиваем. С другой половинкой банана повторяем ту же процедуру.

Завернутые блинчики режем пополам, выкладываем на тарелку. Сверху выкладываем шарик мороженого, украшаем веточкой мяты и посыпаем сахарной пудрой. Наши блины готовы, приятного аппетита!

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