«Это был кошмар»: жительницы Татарстана жалуются на жару и запрет прогулок в роддоме

В горздраве пояснили, что меры приняты для безопасности женщин и их детей Фото: Иван ВИСЛОВ

В Набережных Челнах беременные и молодые мамы жалуются на условия в роддоме при Камском детском медицинском центре (КДМЦ). Женщины говорят, что им запрещают выходить на улицу и открывать окна для проветривания. В палатах душно.

- Беременным на пользу движение и свежий воздух, лежать в палатах по шесть человек очень тяжело, еще и на солнечной стороне, - жалуются челнинки в социальной сети.

Тема оказалась горячей – к обсуждению присоединилось множество женщин. Проблема существует не только летом, но и в другие времена года.

- Зимой еще хуже: батареи как огонь, окна открывать нельзя, тут же вопли начинаются. В палате вместо положенных четырех лежат шесть беременных. Дышать нечем, духота, - написала Зульфия Шаймарданова.

- Попала в августе 2020 года. Ковид, прогулки запрещены, это был кошмар, - прокомментировала Анастасия Котенок.

Как рассказали челнинки, окна в палатах закрыты, ручек, чтобы их открыть нет. Единственная на этаж ручка якобы находится у акушерки.

- Я первого ребенка в сентябре родила, помимо жары на улице нам еще дали отопление! В палате было +38 градусов. Лежала на втором этаже, ручку от окон можно было взять только у акушерки, окна везде были закрыты -наверное, это меры предосторожности. У нас за 20 минут даже топленое молоко на столе скисло, - вспоминает Лилия Муллина.

Женщины рассказывают, что зачастую открывать окна запрещают уборщицы. Если же обратиться с жалобой к врачу, ручку выдадут, правда, с возвратом.

Во благо самих женщин

Прокомментировать ситуацию мы попросили управление здравоохранения города Набережные Челны.

- Палатный режим - это вид лечебно-охранительного режима. Когда пациентка находится на лечении в круглосуточном стационаре, медицинское учреждение несет юридическую ответственность за здоровье женщины, чего мы не можем гарантировать, когда она оказывается за пределами стационара. Возникает риск ДТП, травм, контактов с инфекционными больными. В связи с этим прогулки в перинатальном центре не предусмотрены. Администрация КДМЦ просит с пониманием отнестись к этому вопросу, - сообщили «КП-Казань» в горздраве.

При этом, в управлении здравоохранения уверяют, что запрета на открытие окон в роддоме нет.

Ранее мы сообщали, жительница Татарстана 25 лет не могла нормально есть и пить из-за того, что выпила уксус вместо воды.

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