Боль во время секса – это норма?: казанский гинеколог Алия Гафиуллина ответила на самые волнительные вопросы от женщин

Алия Гафиуллина советует посещать гинеколога ежегодно. Фото: Из личного архива героя публикации

Какие анализы нужно сдавать женщинам, а что станет пустой тратой денег? Какие методы контрацепции будут самыми эффективными и как выбрать средства для интимной гигиены?

На эти и другие вопросы читательниц «КП-Казань» ответила врач-онколог, гинеколог, интимный хирург Алия Гафиуллина.

Кого называют «тихим убийцей»

«Зачем идти к гинекологу, если ничего не болит?»: с таким предубеждением живут многие женщины. Однако такой подход в корне не верен.

- Как известно, тот же рак часто называют «тихим убийцей». Он никак не проявляется, пока поражение не достигнет максимальных размеров, либо распространение не коснется смежных органов и вызовет болевой синдром. Тогда уже могут появиться характерные признаки: асцит, плеврит, тошнота, рвоты и кровотечение, - отмечает врач.

Какие анализы нужно сдавать женщине?

Для того, чтобы быть уверенной в своем женском здоровье, необходимо ежегодно посещать гинеколога и проходить узи органов малого таза, узи молочных желез. Обязательным также является и мазок на онкоцитологию. Женщинам с впч-инфекцией необходимо ежегодно сдавать этот анализ. При отсутствии вируса папилломы человека - раз в 2-3 года.

Какие анализы станут пустой тратой денег?

Как отмечает Алия Гафиуллина, есть такие анализы, которые без указания врача сдавать не нужно – это будет просто пустой тратой денег. К ним относятся:

- Анализ на впч-инфекцию до 30 лет, кроме случаев подозрения на дисплазию или рак;

- Бак посев из половых путей, кроме случая беременности;

- Антитела к ИППП в крови;

- Мазок на степень чистоты без жалоб.

Болезненные менструации – это норма?

- Боль - это субъективный показатель. Болезненными менструации могут быть в 1-2 день, далее болевой синдром должен снижаться. Если этого не происходит - необходимо обратиться к специалисту, - поделилась гинеколог. - Для определения нормального менструального кровотечения используются четыре параметра: частота 24-40 дней, регулярность не менее 9 циклов в год, продолжительность не более 8 дней и объем не более 80 миллилитров.

Как выбрать средства для интимной гигиены?

В дни менструации, да и в целом, для женского здоровья огромную роль играет интимная гигиена. При выборе средств врач советует обратить внимание на рH, он должен быть нейтральным, и отсутствие отдушек. Формат средства, марка, и его вид - выбор остается за вами.

Почему появляется молочница?

По словам гинеколога Алии Гафиуллиной, молочница или кандидоз влагалища, может быть вызвана огромным количеством причин:

- Несоблюдением правил интимной гигиены;

- Злоупотреблением ежедневными прокладками;

- Ношением тесного нижнего белья;

- Неправильное использование тампонов и прокладок в период месячных;

- Изменения гормонального статуса организма в период беременности;

- Сахарный диабет;

- Прием иммуносупрессоров (препаратов, подавляющих иммунитет);

- Неконтролируемый прием противомикробных препаратов, прием гормональных контрацептивов;

- Иммунодефицит на фоне вич-инфекции или других заболеваний;

Рецидивирующая молочница может быть причиной зияния половой щели и требует оперативного лечения. Врач настоятельно просит не заниматься самолечением и обратиться к специалисту.

Эрозия - это страшно? Стоит ли избавляться от нее прижиганием?

- Эрозия - медицински неверный диагноз, который подразумевает под собой как травматические, инфекционные, так и воспалительные изменения эпителия шейки матки доступного глазу. Чаще всего с этим понятием все-таки связывают диагноз «эктопия цилиндрического эпителия шейки матки», и данное состояние совсем не требует лечения. При выявлении данных изменений очень важно знать ВПЧ статус пациента, поэтому без консультации гинеколога не обойтись, - заявила специалист.

Об экстренной контрацепции и болях во время секса

На данный момент в мире существует множество способ контрацепции. Все они оцениваются по индексу Перля, показывающему эффективность выбранного метода контрацепции.

- Индекс Перля при приеме комбинированных оральных контрацептивов и инъекционных методах составляет 0.03-0,5; при использовании мини-пили и ношении спирали – 2-3; при использовании спермицидов и презервативов – 5-10. Самый высокий индекс Перля, а значит самый ненадежный метод контрацепции - это прерванный половой акт. Помимо всего ППА не защищает партнеров от инфекций передаваемых половым путем, - предупредила Алия Гафиуллина.

Экстренная контрацепция или аборт: что хуже?

- Если у женщины случился незащищенный половой акт и возможна нежелательная беременность, то более приемлемым методом будет использование экстренной контрацепции, нежели при наступлении этой беременности женщина будет делать аборт. Вред от аборта намного хуже для женского организма, чем использованием экстренной контрацепции, - рассказала гинеколог.

Эксперт отмечает, что препараты, используемые для экстренной контрацепции, не наносят вреда будущей фертильности. После приема данных препаратов однократно не происходит нарушение цикла, а фертильность восстанавливается полностью. Рекомендаций по частоте приема нет. Но в целом врач рекомендуют пить их не чаще, чем 2 раза в год. Перед применением данных препаратов необходимо посоветоваться со специалистом.

Боли во время секса - это нормально?

- Боли при половом акте – не норма. Существует более 10 причин появления боли при половом акте, начиная от эндометриоза и заканчивая вульводинией. Проконсультируйтесь со специалистом! – настаивает гинеколог Алия Гафиуллина.

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