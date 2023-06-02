Благодаря врачам парализованный житель Татарстана спустя шесть лет смог увидеть лицо жены

Мужчина перенес паралич лицевого нерва и операцию по удалению раковой опухоли в ротовой полости

Житель Набережных Челнов прикован к постели и на протяжении шести лет ничего не видел. Все эти годы он мечтал вновь посмотреть на лицо жены и почитать любимые книги. Благодаря врачам его мечты исполнились.

67-летний челнинец страдает редким заболеванием - синдромом Гийена-Барре. Он не может двигаться, а также перенес паралич лицевого нерва, операцию по удалению раковой опухоли в ротовой полости.

Помочь мужчине взялись врачи городской больницы №5. Левый глаз челнинца не закрывается, поэтому его прооперировать не удалось. Медики боролись за правый глаз – они провели ювелирную работу не только в операционной, но и на этапе подготовки, так как осмотр и диагностика лежачего больного крайне затруднительна.

- Было сложно зафиксировать голову пациента из-за зажатого нерва в одном положении, но наша офтальмологическая команда с этим справилась, - рассказала исполняющая обязанности заведующего офтальмологическим отделением Эльмира Шарипова.

Вместе с Эльмирой Гумеровной у операционного стола работала офтальмохирург Тамара Голованова. Медикам пришлось иметь дело с плотным черным хрусталиком с подвывихом, который и привел пациента к полной слепоте. К счастью, врачи справились, операция прошла успешно.

Спустя два дня пациент смог увидеть улыбку жены и лица врачей. Мужчина сразу попросил привезти ему любимые книги, чтобы вновь их прочитать.

Ранее мы сообщали, что жительница Татарстана 25 лет не могла нормально есть и пить, но благодаря врачам смогла, наконец, это сделать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Казанские ученые готовят к выпуску и продаже отечественное лекарство для больных СМА

Это абсолютная инновация, которая будет стоить значительно дешевле западных препаратов (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram